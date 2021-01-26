暴飲暴食︱內地19歲吃播主突腦溢血暴斃　月內第3名網紅猝逝

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-26 16:58

內地年僅19歲的「吃播」網紅孫藝軒，日前突然腦溢血猝死，有指他為了增加個人知名度，經常暴飲暴食，長期攝取高熱量、高油脂的食物。

孫藝軒因腦溢血猝死。（影片截圖）

內地傳媒報道，孫藝軒在社交平台上擁有近50萬粉絲，因風格浮誇、搞笑，備受網民喜愛。他經常與網民分享自己的日常飲食，每頓飯吃3種主食是其影片內容的主要賣點，並曾經憑藉吃反季節水果和四菜一湯收穫大批粉絲。

孫藝軒在去世的前幾天曾發布影片，但他的黑眼圈明顯、眼袋大，似乎疲勞過度。曾與他合作的網紅紛紛發文悼念，其朋友亦貼出兩人合照，表示對好友死訊不敢相信。

孫藝軒是內地本月第3名突然離世的知名網紅。電視劇《巴啦啦小魔仙》凌美琪的扮演者孫僑潞，本月2日疑因突發心梗猝死，年僅25歲；時尚博主「雅魯藏布江女人」本月5日在飛機上因心臟驟停去世。

據悉，孫僑潞去世前與好友相聚跨年，突發心梗疑與過量飲酒有關。「雅魯藏布江女人」擁有上百萬粉絲，平時會在社交平台分享穿衣配搭，網傳她突然去世的原因可能與作息不規律、過度勞累等有關。

（綜合報道）

延伸閱讀：230磅細細粒晚晚開直播狂食帶貨 體重狂飆網民擔心遲早出事