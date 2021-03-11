河南婦零禮金嫁截癱漢惹議　事主：冷暖自知，不在乎外界言論

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-11 18:11

據說，人的一生遇見真愛的機率是28萬分之一，能夠相守一生更是難能可貴。河南42歲女子趙霞，6年前在網上結識居住於農村、因意外截癱的丈夫楊永勝。她不僅沒有嫌棄對方的身體狀況、家庭條件，更以「零禮金」出嫁。 對於外界勸阻她「結婚不是扶貧」，又有村民指肯定是詐騙，趙霞坦言自己心內幸福就可以，「自己過生活，管別人幹嘛」。

趙霞以「零禮金」下嫁楊永勝。（影片截圖）

楊永勝與趙霞2015年在網上結識，其後相戀，並於2019年結婚。趙霞表示，兩人剛相識時大多傾訴生活的煩惱，或丈夫之前的遭遇，互相安慰。她當時感覺楊永勝「很實在」，他的家庭情況，加上之前經歷車禍、妻子出走等，令她既難受又感動。

兩人在網上結識2年後，趙霞決定親身到對方的家中探望他，「走到他家，沒見過這麼爛的房子，好像沒人住一樣」。她表示，當時在屋內見到楊永勝，自己一直渾身發麻，又悲又喜，「看到他這個情況，淚水就在眼眶裏打轉」。趙霞稱，自己回家後都止不住地哭，感覺對方父母年邁，若雙親離世楊永勝的生活更加無法想像，於是決定下嫁對方。

趙霞與楊永勝於2019年結婚。（影片截圖）

趙霞平日都要為丈夫更衣、清洗、上藥、穿尿褲、刷牙洗臉、吃飯等，雖然要親自清理對方的大小二便，但她毫無怨言，「只要老公開心、身體好，我就感到幸福」。趙霞表示，兩人性格相似，但夫妻總避免不了爭執，楊永勝的脾氣溫和，都會勸導、包容她，不會與她吵架。

趙霞表示，「零彩金」一事是自己提出，但村民都認為現時就算有車、有錢、有樓都未必能娶妻，而楊永勝的生活狀況更是惡劣，因此漸漸傳出她是詐騙，「有的人還說我傻子，這麼艱難的情況嫁來幹嘛」。然而，趙霞認為自覺幸福就可以，自己不會在乎外界的言論。

楊永勝最大的心願是為妻子補辦一場婚禮。（影片截圖）

「零禮金嫁癱瘓男」引起輿論關注，網民除了直呼「重新相信了愛情」，更有人勸阻趙霞「結婚不是扶貧」。對此，楊永勝認為網民說得都有道理，但指自己非常珍視、尊重妻子，「總而言之，相對來說，她是幸福的」。他又指，對妻子任勞任怨十分感恩，目前最大的心願是為妻子補辦一場婚禮。

（瀟湘晨報）