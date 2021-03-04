愛情買賣｜「虛擬戀人」聲音送暖服務多樣　70元可買60分鐘陪聊

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-04 20:20

國語歌曲《愛情買賣》自2009年起，火遍內地各地，其中一句歌詞「愛情不是你想賣，想買就能賣」更是膾炙人口。殊不知，隨著各種陪玩、陪聊APP的興起，還帶動了網購平台中「愛情想買就能賣」的現象。 近日，據《錢江晚報》報道，在某網購平台上搜索「虛擬戀人」字樣，就有相關的「愛情買賣」，花70元（人民幣，下同）可享受60分鐘的「戀愛服務」。

據悉，在網購平台的一間五年老店中，就提供這樣的服務。店舖首頁有兩個鏈接，一個是「小哥哥我們等你回家」、另一個是「打賞您的小可愛」，可以精準地吸引住目標用戶的眼光。店舖的價位表顯示，該店共提供四種服務，分別是「文字語音條」、「連麥/語音通話」、「哄睡/陪玩」、「早上人工叫醒/陪玩遊戲」，為用戶提供服務的「虛擬戀人」亦有等級之分，包括「普通」、「鎮店」、「男女神」、「首席」。

價錢方面，以「文字語音條」服務為例，「普通」級別的人提供1小時為30元，而「首席」提供1小時則需要90元，即是聲音好聽要加錢，長得好看要加錢，會聊的還要加錢。另外，店家還提供試音、看照片等預先服務。

《錢江晚報》報道指，店家會預先在微信建立群組，群組中有店家、客戶以及幾名「虛擬戀人」。店家會要求「虛擬戀人」，每人發送一條語音以及一張照片，供客戶選擇，若客戶對「虛擬戀人」的質素有所不滿，店家會繼續邀請其他「虛擬戀人」進群。在選好「虛擬戀人」後，服務就正式開始。

在60分鐘的「戀愛」過程中，「虛擬戀人」似乎亦有自己的一套流程，「你的聲音真好聽」、「喜歡看什麼電影」等閒聊語音接種而至，在客戶要求以男朋友口吻和自己發語音時，這名「虛擬戀人」在每個語音前都加上了「寶貝」的稱呼。經過詢問，這名「虛擬戀人」是一名自由職業者，目前陪聊就是他的主業，每天能接7至8單，在上海生活沒有問題。晚上是接單的高峰期，通常找他扮演男朋友的基本都是大學生，或是很忙很累的上班族。他還表示，現階段最大的夢想就是可以開一間自己的陪聊店。

在時間快要接近一小時的時候，這位「虛擬戀人」向客戶發語音詢問「小姐姐，一個小時到了，你看看要不要續一下時長」。據統計，在這一小時的時間內，他合共發出了50條語音。

事實上，「虛擬戀人」早在十年前就出現在電腦遊戲中。隨著社會的發展，以及年輕人多元化需求的增加，「虛擬戀人」便成為了新興事物，並得到年輕人的青睞。但對於「虛擬戀人」的評價就眾說紛紜，有人認為這是「能夠讓年輕人傾吐心事、釋放壓力的一種新的交流渠道」，但也有人將其與嫖娼相比，「這就是網絡牛郎店」、「為什麼有人花1000元買100分鐘的愛情被定性為嫖娼」。

（錢江晚報）