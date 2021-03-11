熟練操作縫紉機還會洗菜做飯　江蘇7歲女獨自照顧祖父母感動義工

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-11 19:02

江蘇鹽城市大豐區女童張羽馨在出生不足一月時，作為家中頂樑柱的父親便因車禍去世；不足1歲時，母親就改嫁去了外地，令張羽馨「被孤兒」，自此就和多病的祖父母相依為命。在其他小朋友無憂無慮地成長時，現年7歲的張羽馨便已能幫家人做家務、洗菜做飯，甚至熟練操作縫紉機為家庭補生計，令近日上門拜訪的義工們很是心痛，同時又敬佩不已。

相對其他同樣上小學的小孩，家住三龍鎮的張羽馨身世要坎坷得多，還未學懂走路時，她就已經接連失去父愛及母愛，而相依為命的祖父母也飽受健康問題困擾，其中66歲的祖父在中風後幾乎喪失勞動能力，祖母則是患有較重的風濕病，一隻腳難以抬起，只能以縫紉工作勉強支撐整個家。

2017年6月，張羽馨獲大豐義工聯「補愛行動」關注，開始得到志願者們的關愛，還可透過一系列活動結交新朋友及學習書畫才藝，讓她臉上漸露陽光。周一（8日）下午，義工們趁婦女節攜同煮好的一些飯菜上門看望羽馨，結果一進門就被震撼到，皆因人小鬼大的羽馨正熟練地用電動縫紉機縫製床單，結果3分鐘功夫就縫好一條床單，連現場一眾成年人讚嘆不已。

祖母表示，縫一條床單能賺5角錢（人民幣．下同），羽馨從一年級開始就跟着她學，沒想到一學就會且愈來愈熟練，以致現在孫女一有空就幫她縫。她強調其實自己根本不想讓孫女幹這些，可懂事的羽馨非要幫忙，還向她稱「奶奶你年紀大了，掙錢太辛苦，我跟你縫一條你就少縫一條」，令她非常心痛。現時除了縫床單外，羽馨還會縫枕頭，令祖孫倆一個月能賺八九百元。

此外，羽馨還跟着祖母學會了煮飯、炒雞蛋，即使身高不夠也要用凳子墊上。由於怕孫女過於投入家事而令成績跟不上，祖母還要求她寫保證書，回家先把功課做好才能幫她幹活，因此成績還算可以。祖母最後表示，她很感激各級政府和好心人的幫助，得益於此，她們一家生活基本沒有問題，現時她只希望孫女健康成長，將來有能力報答好心人，奉獻社會。

（現代快報）