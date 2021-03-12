一站式完成等待登記接種留觀　北京等地將投入使用移動疫苗接種車

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-12 11:29

全國首輛移動疫苗接種車亮相，研發生產方北汽福田表示，該車預計下月起在北京、河北等地投入使用，屆時民眾不必再到疫苗接種點，可以直接在車上接種疫苗。 據介紹，移動疫苗接種車是按照該品牌現有的「BJ6105」純電動城市客車基礎研製而成，與此前全國首款移動病毒檢測車為「姊妹車」，集安全性、健康性、機動性於一身，車廂內設置多個區域，涵蓋接種人員前期等待、資料錄入、疫苗接種、車外留觀等一系列流程。

移動疫苗接種車是由純電動城市客車基礎研製而成。（微博）

移動疫苗接種車的設計相當周全，人們剛上車，車門口的人臉識別設備就可以瞬間完成測溫。車廂內部以後門為界限，分成前後兩個接種區域。前方接種區域，會是先是在等候區的座椅上等待，接著就到資料登記台進行登記，然後就可以到疫苗接種台進行接種，接種完成後可在車外留觀區留觀。後方區域的設置與前方相同，但是兩者之間專門有一道門簾。北汽福田歐輝客車事業部產品總監程華表示，用門簾隔開後，後方區域就可以專門為女性接種，可以在接種過程中保護隱私。

考慮到未來接種疫苗的需要，移動疫苗接種車有不少貼心設計。例如有配置2個具備雲端數據傳輸功能的疫苗存儲箱位置，並且是采用外接220V市電設計，至少長達12小時保證疫苗的恆溫存放。此外，車上亦有配備USB接口、電視機、接種探燈等設施，車外甚至會有伸縮式帳篷等，為接種人士提供舒適的留觀環境。

程華指，疫苗接種車可以降低居民對集中接種交叉感染的擔憂，加快疫苗接種工作的推進。按照計劃，首輛移動疫苗接種車預計將在下月在北京、河北等地投用。公司現時已具備日產12輛移動疫苗接種車的產能，後期廣泛使用時可以迅速進行生產。

（綜合報道）