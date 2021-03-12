沒有鮮花只有手銬的特殊領證儀式　浙江男涉案羈押期間與女友結婚

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-12 12:57

浙江麗水蓮都區民政局婚姻登記處近日有一場特殊的領證儀式，現場沒有鮮花，亦沒有太多的親朋好友，反而有不少身穿整齊制服的警員，甚至新郎哥是全身包裹在保護衣內，全程雙手都被扣上手銬。 原來新郎哥雖然是帶罪之身，但女朋友已經身懷六甲，為免影響孩子的將來，新郎哥與女朋友獲負責案件的派出所全力協助，順利拍攝結婚證件照並辦理結婚證。

涉多案被羈押的潘某，在警方協助下與小沈成功領證結婚。（錢江晚報）

據《錢江晚報》報道，新郎哥潘某多年前因涉嫌一宗故意傷害案在逃。在2020年12月，潘某涉嫌另一宗開設賭場案被公安機關抓獲，並移交至岩泉派出所辦理。及至今年3月初，潘某的女朋友小沈向岩泉派出所求助，坦言由於與潘某未曾辦理結婚證，擔心下一步孩子的准生證、落戶、社保等會出問題，加上未婚懷孕難免會惹來流言蜚語。

岩泉派出所隨即向上級機關請示，獲得大力支持的回覆，相關領導要求要在合情、合理、合法範圍內，確保萬無一失完成潘某與小沈的領證儀式。

就在3月11日上午，潘某在岩泉派出所多名善員的陪同下，先是來到市內一間照相館，與小沈會合並拍攝結婚證件照。隨後眾人立即馬不停蹄趕到民政局婚姻登記處，讓潘某與小沈在警員及民政工作人員的見證下，順利辦理好結婚證。

（錢江晚報）