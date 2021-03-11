安徽女相親50次皆敗北　開車回家驚見幽怨父親發出「死亡凝視」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-11 17:05

現代都市人生活忙碌，部分單身男女會選擇相親來結識異性，可惜經常事與願違。安徽蚌埠一名29歲女網民近日便分享指，她相親失敗了足足50次，結果開車回到家時，發現等在家門口的父親一臉嚴肅，猶如作出「死亡凝視」，令一眾網友笑翻，「這是恨鐵不成鋼的神情，不知道會不會把女兒吃了」。

事發於周一（8日）晚，據影片顯示，該女網民經歷了多次失敗相親經驗回家後，卻發現等待她的不是溫暖的安慰，而是身穿藍色睡衣、手放在背後站在車前方，並用幽怨的眼神死死瞪着她的父親，猶如用凌厲眼神告訴女兒「妳還有臉回來！」。由於不知父親會不會放自己進家門，該女子甚至不敢下車，只能與讓人「瑟瑟發抖」的父親對望，場面十分尷尬。

影片經網上傳播後旋即引發網民熱議，不少網民紛紛調侃見到片中父親的神情後代入感極強，看到連自己也開始害怕了：

我覺得肯定得挨頓揍 爸爸覺得肯定是女兒作妖毀了相親 傷害不大，但侮辱性極強 收不到彩禮，好生氣 姑娘你可能理解做父親的是什麼心情嗎

不過也有許多網民認為父親的行為過火了，認為其不該如此向自己的女兒施壓：

等出嫁的時候，有爸爸難受的時候 別為了結婚而結婚啊，幸福才最重要 她爸是想讓她抓緊找個人類隨便一結婚嗎？ 作為長輩是不是應該尊重女兒的選擇，順其自然吧 現在社會壓力已經很大了，作為家長，不要再給加壓了 之前認識一個女孩，相親八十多次才成功，真的蠻恐怖的

另外，也有網民開玩笑稱，可能該父親只是被妻子轟出家門，當時其實是罰站的狀態而已，未料剛好遇上女兒回來。

（綜合報道）