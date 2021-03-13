《阿凡達》內地重映不到2天斬獲5090萬票房　重回全球票房榜首

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-13 20:44

著名美國3D科幻電影《阿凡達》於內地再度上映，並以周五（12日）為重映首日。據燈塔數據顯示，截至周六（13日）下午1時40分，《阿凡達》重映票房突破5090萬元人民幣，全球累計票房突破27.98億美元（約216.11億港元），超越《復仇者聯盟4》重回全球票房榜首的寶座。

其實《阿凡達》首映時便在全球掀起熱潮，截至2010年9月3日，該電影北美市場票房7.5億美元（約58億港元）；中國內地票房14億元人民幣；海外票房19億美元（約146.7億港元）；全球總票房超27.5億美元，奪下全球影史第一，並在此後霸榜9年，直到2019年才被《復仇者聯盟4》反超。據Box Office官網數據，截至3月10日，《阿凡達》票房為27.9044億美元（約215.5億港元），《復仇者聯盟4》為27.978億美元（約216.10億港元），兩者僅相差700多萬美元（約5406萬港元），這代表《阿凡達》只要能在中國內地獲得5000萬人民幣以上票房就可重奪巔峰。

《阿凡達》重回全球票房榜首的寶座。（騰訊網）

重映後，《阿凡達》僅僅花了不到2天就輕鬆實現目標，據燈塔數據顯示，該片重映首日便斬獲2310.23萬元人民幣，雖然排片佔比為15.1%，不及《你好，李煥英》的22.3%，但仍憑6.8%的上座率成為單日票房冠軍。而截至周六上午約8時40分，該片的排片佔比更躍升至23.1%，超越《你好，李煥英》的21.9%。

事實上，該片宣布重新定檔後，內地一眾影迷已迫不及待，在重映前2天，即3月10日，點映及預售票房已高達297.5萬元人民幣。票價方面，上海、北京、廣州等地多家影院為《阿凡達》設下的票價為19.9元至150元人民幣不等，不過大多數普通場次為約50元人民幣。

《阿凡達》當年在內地上映時的盛況：

（騰訊網）