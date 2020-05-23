印尼12歲貧窮男孩賣咖哩角被8惡霸少年欺凌　省長關注贈獎學金

一個貧困男孩賣點心幫補家計，竟被一班惡劣青年欺凌！印尼一個來自貧困家庭的12歲男孩，每天踩單車幫媽媽賣點心，但卻被8名惡霸少年盯上，常埋伏並欺凌他，甚至拍片毆打並推倒男孩。他們上載欺凌影片以為好笑，結果引來網民嬲爆報警。8名青年被捕調查，帶頭的26歲男子或面臨3年半監禁，事件曝光後意外改變男孩命運，他獲得該省省長贈送一輛電動車，而且會向他提供3年獎學金。

12歲男孩踩單車賣點心幫補家計，卻被一班惡霸青年欺凌毆打。（Twitter影片截圖）

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事件發生於印尼南蘇拉威西省一個縣，12歲男孩Rizal來自貧困家庭，他在3兄弟姊姊中排第二，雖然還在讀小學5年級，但每天都踩單車出門賣一種叫「jalangkote」（咖喱角的印尼語）和糕點幫補家計。然而，有一班惡霸青年卻喜歡欺凌他，時常在他踩單車路線上伏擊，欺凌並毆打Rizal。

5月17日，Rizal如常踩單車賣咖哩角，但又被該班青年埋伏，從影片所見，有青年躲在草叢中，趁Rizal騎單車駛過時，青年馬上衝出攔截，令Rizal翻車倒在草地，又上前搬開他的單車。另一影片中，惡霸青年騎着電單車攔下Rizal，拍打又推倒Rizal，一旁的同黨還在拍片。

影片在網上傳開後有網民報警，當地警方已將這些欺凌嫌犯拘捕，局長稱已經確定有8人毆打及騷擾Rizal，其中一名26歲的欺凌者Firdaus是影片中毆打及推趺Rizal的疑犯，警方稱他的行為導致男孩手部受傷，涉違反兒童保護法及印尼刑法第351條，可能面臨3年半的監禁。

雖然被惡霸欺凌，Rizal原來沒有將今次的事告訴媽媽，怕她會擔心。印尼國會議員Dedi Mulyadi聯絡過Rizal的家人，發現這不是Rizal第一次被這班人欺凌，「雖然經常被欺負，但Rizal從未抱怨過，他仍堅持幫媽媽賣咖哩角」。

12歲男孩被欺凌後獲社會關注，獲贈一輛新的單車。（網上圖片）

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事件發生後社區對他伸出援手，送了他一輛全新單車，又賠償了Rizal摔壞糕點的損失。而最幸運的是，事件引起南蘇拉威西省首府（South Sulawesi’s Head Region）的關注，省長阿布都拉（Nurdin Abdullah）決定贈送他一輛電動單車，方便他賣點心，同時提供他一個為期3年、每個月50萬印尼盾（約260港元）的獎學金，又邀請Rizal一家到省長的家，親手向Rizal送上禮物。

此外，當地傳媒指欺凌事件還引起了印尼國防部長助理Rizky Irmansyah關注，形容自己被男孩被欺凌仍堅持賣點心所感動，決定再為Rizal提供獎學金，直至他完成高中，還有一些金錢援助。

（綜合）