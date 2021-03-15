腦癱女兩登央視舞台獻唱　親母23年不放棄培養成就音樂夢

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-15 21:16

女本柔弱，為母則剛。江蘇泰州泰興市婦人張秀紅，23年前誕下女兒趙璇，惟後者因出生時長時間缺氧令腦部受損，最終確診腦癱。雖然趙璇身體有殘疾，但不礙於她熱愛音樂唱歌。最終，趙璇用歌聲表達自己最質樸的情感，唱出自己的人生，更兩度登上央視舞台。

今年2月22日，趙璇第二次登上央視舞台，在節目《向幸福出發》獻唱。（現代快報）

1998年4月，趙璇出生40多天後出現高燒不退，被診斷為腦部有血腫。醫生分析，她應該是在自然分娩過程中時間過長缺氧所致，大腦因此受到一定程度損傷，將來在生理和智力上都會有影響。張秀紅與丈夫不甘心，於是帶女兒到上海求醫。雖然她手術治療後保住性命，但因腦癱一生都需要別人照顧，右手和右腳更逐漸萎縮。

為了照顧女兒，張秀紅毅然辭職，專職在家對女兒進行康復訓練，又教導趙璇說話、走路。張秀紅每次見到女兒摔倒，身上滿布瘀青時都會不禁落淚，但從不在對方面前表現出來。

趙璇因出生時長時間缺氧令腦部受損，最終確診腦癱。（現代快報）

張秀紅聽說音樂有助於腦癱兒康復，於是買了唱機和唱碟放回家播放。某天，她與女兒回家時，沿途商舖內傳出節奏歡快的歌聲，趙璇居然跟着音樂哼哼唱唱。為了拜師學藝，張秀紅帶着趙璇走遍泰興城區的藝術培訓班，雖然絕大多數都以不收腦癱兒為理由拒絕，但她的執著仍打動了培訓機構老闆陸紅兵。

陸紅兵認為，雖然趙璇不識五線譜，但樂感極強，是個可造之才，於是答應免費教授，趙璇亦因此愈唱愈好。由於趙璇在普通學校難以跟上學習進度，張秀紅最終經人介紹，將女兒送到泰興市特殊教育學校學音樂。

2012年，趙璇首登央視舞台。（現代快報）

2012年9月，作為泰興兩名草根歌手之一的趙璇成功在海選中突圍，首登央視舞台，在節目《鄉村大世界》獻唱了兩首歌曲，引來全場陣陣掌聲。今年2月22日，趙璇第二次登上央視舞台，在節目《向幸福出發》演唱歌曲。

談及女兒能夠兩次登上央視的舞台，張秀紅感到非常驕傲，更感謝女兒音樂路上遇到的各位音樂老師，「老師們不厭其煩的教導，才讓她能夠在音樂的道路上走下去」。她透露，母女二人懷有舉辦一場個人音樂會的夢想，希望女兒在未來的唱歌路上能夠自力更生，「未來的路還要她自己走」。

（現代快報）