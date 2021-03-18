四川人事任命通知現霸氣名字引關注　90後「豹女狼」親自解說身世

撰文：孫聖然
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近日，四川廣元市商務局一則人事任命中，因出現「豹女狼」一名，受到廣泛關注並引發熱議。有網民質疑人事任命中出現錯別字，也有網民表示「這個名字超凶」。
對此，廣元市組織部今日（18日）回應稱，豹女狼是個90後女孩，性格挺溫柔的，只是名字比較霸氣。
四川廣元商務局人事任命。（廣元市商務局網站）
3月11日，廣元市商務局官方網站顯示，「經報廣元市委組織部任職備案同意：任華東任機關黨委辦公室主任（試用期一年）；豹女狼任辦公室副主任（試用期一年）」。其中豹女狼一名的出現，引發網民討論：
「起名字要慎重」。
「辦公室主任完全被忽視」。
「豹女狼。你確定這不是網名」。
「姓豹的不多，叫『豹女狼』就更稀奇」。
「難道他爸媽看中二獵奇玄幻小說中毒太深」。
《紅星新聞》報道指，豹女狼稱姓名確為真實，自己從小到大就是這個名字。豹女狼今年29歲，來自山西省臨汾市，在當地只有他們一家人姓豹。
豹女狼介紹，她研究生畢業後，於2017年到四川廣元工作，雖然大家對這個姓和名字比較好奇，但同事和朋友均沒有對她進行調侃。「以前讀高中時，有老師可能開玩笑地給我說，讓我改一下名字，擔心我以後不好找工作，後來因為繼續讀書，包括研究生，以及工作，自己也曾想過改名，但比較麻煩，所以都沒有改名字」。
豹女狼稱姓名確為真實，自己從小到大就是這個名字。（微博）
豹女狼續稱，在她整個學習、生活、工作中，朋友等均未有對她的姓和名字進行調侃。但是，現在因為一份人事任命，有很多人開始詢問自己的同事，已經給她的同事帶來了困擾。
據了解，豹姓主要來源高辛氏、姜姓、姬姓等。豹姓是一個古老的多民族、多源流姓氏群體，人口主要分布在內蒙古、四川、海南等地。豹姓在內地的姓氏排行榜未有進前1000位。
（紅星新聞）