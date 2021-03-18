鮭魚之亂｜台灣逾百人改「鮭」名　成人網加入戰團叫「鮑魚」免費

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-18 18:16

台灣一間連鎖壽司店於周三（17日）推出「愛的迴鮭，尋人啟事」的活動，姓名中有「鮭魚」同音同字即可享全桌6人免費優惠，同音不同字亦可享半價優惠。活動一經推出，意外地在台灣各地掀起跟風改名熱潮。 據台媒統計，全台至今已有百多人為此改名「鮭魚」，更有甚者將名字改為「陳愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」，名字長達36個字，創下紀錄。

自從「壽司郎」推出活動後，不少民眾都有免費吃壽司的願望，紛紛去到當地民政局改名。據了解，在台灣共有3次改名機會，每次改名需花費換身分證、戶口名簿的規費，合共80元新台幣（約合22元港幣）。近日前往改名的民眾增加，相關工作人員還呼籲民眾三思。

今次改名「鮭魚」的多是年輕人。台中市有一名男子在朋友陪伴下前往申請改名「周鮭魚」，由於他第2次改名，有工作人員就提醒他要珍惜姓名價值，惟他仍將姓名進行更改，還說要帶5名朋友去壽司店吃免費鮭魚餐。高雄市鳳山區、三民區亦有民眾將名字改為「詹哇沙比鮭魚」、「施xx煞氣鮭魚」等，一名準備國考的女學生還改名為「蔣鮭魚與熊掌好吃藥師國考一次過」。台中亦有人不顧母親勸解，將名字改為「賴鮭魚肚」，並稱會在活動結束後再改回原名。

但是，就有人沒那麼幸運。有網民在更名「許星光流連擊鮭魚」之後，卻被母親告知，曾被改名2次，今次改名後便再無機會改名。母親還質問到，「去超市買一盒給你不夠嗎？」、「你會永遠叫鮭魚」。

「鮭魚之亂」亦引起官方的關注，內政部在Facebook發文調侃，「實至名鮭，是指未算好3次改名額度，因此他上不鮭路」。並附例句，「發現全台至今已有多名同年同月同鮭魚，希望他們數學有算好，一旦用完改名額度，就真的實至名鮭了」。

台南市民政局還指出，改名免費享用壽司後再把名字改回來也已用掉2次改名機會，只剩1次機會，若當事人未來求職時，被上司看到詳細資料，貪小便宜而改名的事就會曝光，將面臨觀感不好的風險。

除此之外，台灣知名成人交友平台「SWAG」與電信商「亞太電信」亦推出類似活動，「SWAG」指姓名有「鮑魚」者，即可在直播間7天免費暢遊；「亞太電信」稱只要名字與「亞太」同音同字，就送一部NOKIA電話。有台灣民眾為享受三重優惠將自己改名為「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」。

「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」表示，改名並不只是一時興起，「因為我原本名字叫楊過，所以本來就要改別的了」，既然都要改名了，那不如趁這次機會先拿一波優惠，之後會再改成全新的名字。

（中央社／ETtoday/TVBS）