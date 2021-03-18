西安地盤疑出錯挖斷唐代柳公權石碑　官方指非外力導致已安送庫房

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-18 19:50

網傳陝西西安市有地盤昨日（17日）施工時挖斷唐代柳公權的石碑。陝西省文物局今日（18日）在官方微博回應稱，經專家判定，碑體殘斷茬口為舊茬口，不存在外力挖斷的可能性。此外，經拼對，該石碑確為柳公權的書丹。

西安市棗園北路一處地盤挖出的柳公權書丹。（網上圖片）

網傳消息稱，位於西安市棗園北路的一處地盤發現柳公權書寫的石碑，但已被施工方嚴重破壞。從影片可見，圍觀市民稱石碑已經斷為兩節，被簡單包裹後由吊車吊入卡車後運走。施工現場提示牌顯示，該工程為棗園北路拓寬改造市政項目工程。

對於網傳消息，陝西省文物局表示，經磚石質文物保護國家文物局重點科研基地、西安碑林博物館、中國社會科學院考古所3位專家判定，碑體殘斷茬口為舊茬口，結合碑體材質特徵、體量大小，不存在外力挖斷的可能性。

陝西省文物局指出，西安市歷來重視文物保護工作，在基本建設前，均需進行考古勘探工作。該項目為市政道路項目，建設單位於去年11月聯繫西安市文物保護考古研究院洽談文勘相關事宜，同年12月底決定委託西安市考古院進行文物勘探及考古發掘工作。因該項目用地存有硬化路面，需要進行配合考古勘探的清表工作。

昨日中午11時，建設單位在清表過程中發現石碑，立即通知西安市考古院工作人員。西安市考古院人員趕赴現場後，發現散落於施工範圍的3處石塊，茬口均為舊茬。經拼對，為唐朝書法家柳公權的書丹（即用毛筆蘸硃砂直接在碑石上書寫）。

出於確保文物安全的考慮，西安市考古院組織專業人員立即進行清理、搬運，並於當晚10時將石碑安全送至文物庫房。後續，西安市考古院將按照《田野考古工作規程》的要求，對現場進行科學勘探、清理及發掘，對石碑按照程序進行修復和保護。

柳公權為楷書四大家之一，其書法在唐朝當時即負盛名，民間更有「柳字一字值千金」的說法。（網上圖片）

柳公權為唐朝書法家，師承顏真卿。他與顏真卿並列楷書四大家，由於其楷書清健遒勁，結體嚴謹，筆法精妙，筆力挺拔，世稱「柳體」。柳公權的書法在唐朝當時即負盛名，民間更有「柳字一字值千金」的說法。

（觀察者網）