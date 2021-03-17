夏朝究竟存不存在？　解謎關鍵竟是遠古神秘玉器「牙璋」

撰文： 塗柏鏗 最後更新日期： 2021-03-18 11:30

作為中國第一個世襲制王朝，夏朝始終因為文獻記載的闕如而撲朔迷離，近代時更因疑古思潮的風行，而屢遭質疑存在的真實性。即便是當今已被判定為夏朝都城的河南省二里頭文化遺址，仍有學者堅持這應是晚商建築，歐美學界亦不乏否定夏朝的聲音。不過中國考古學家經過多年的挖掘探索後，發現除了建築形制與陶器之外，「牙璋」──此一特殊的玉器興許也是種辨認夏朝存在的關鍵性證據。

部分學者至今仍質疑夏朝的真實性，此為2019年河南省二里頭考古遺址公園空拍照。（新華社）

為什麼牙璋會被主張是追索夏代的證據呢？這是因為牙璋乃目前發現、最早作為國家權威象徵的玉器，且出土範圍極廣，北至陝西、南至越南皆有牙璋的發現紀錄，但最重要的傳播源頭與流行區域正是二里頭文化，且商朝對牙璋的重視不若夏朝，因此不少考古學者們將牙璋當成夏朝、夏部族使用的特殊性玉器，使之成為檢驗夏朝存在與否以及文化輻射範圍的利器。

此外，《尚書》曾載「禹錫玄圭，告厥成功」，學者孔慶偉便判定牙璋應就是典籍所說的玄圭，並聲稱「牙璋最新的研究已能確認，它是我國歷史上第一種被普遍接受並具有強烈禮制意義的政權象徵物」，是中原政權用以支配周邊地區的禮器，故牙璋自然成為辨識夏代史、乃至中國國家起源的重要器物。

早在新石器時代的山東龍山文化以及陝西神木縣石峁遺址中，便出現了牙璋，且石峁遺址還被部分學者認為是二里頭文化牙璋的起點。至於牙璋的起源究竟是什麼？學界則眾說紛紜。譬如有人持「農具說」，認為牙璋可能源自耒耜或骨鏟，學者王永波還進一步推演稱「此類玉器（牙璋）應是原始農作工具耒耜的異化形態，由於耒耜為早期農業經濟的主要工具，在播種、開渠、鑿井、築城、修路等方面起着不可替代的作用，遂成為籍田、祈年、拜日、報天等重大典禮的專用『道具』」。

不過也有學者認為牙璋可能源自長刀，同樣屬於龍山文化時期的屈家嶺遺址與石家河遺址曾出土過斜刃微弧璋，即牙璋的雛形。持此說的俄羅斯漢學家郭靜云，甚至推斷鄂西川東一帶才是牙璋的起源地，主張陝北石峁遺址的牙璋俱來自向江漢流域農耕文明的「掠奪」，倒是挺獨樹一幟的論點。

還有學者從宗教信仰的角度出發，認為牙璋淵源自上古華夏族群的龍蛇崇拜，如學者谷斌便聲稱「牙璋的歧尖與分叉的蛇信更為接近，在東亞大陸常見的動物中,只有蛇類具有這種細長分叉的舌頭」、「幾乎所有的牙璋歧尖都會磨成鋒利的薄刃，這意味着它具有一種攻擊性和防衛能力，遠古人類由於認知有限，認為蛇類（尤其是毒蛇）的舌頭與毒牙一樣具有致人死命的能力，因此將其當作蛇的化身並祈求得到它的護佑」，還有牙璋側面有數量不等的扉牙，就宛如蛇嘴利齒一般。不過谷斌也承認，必須確立夏商時代有普遍的蛇崇拜後，才能令牙璋源自蛇信的論點更加堅實。

根據中國社會科學院研究員朱乃誠的研究，發現在中原地區以外出土的牙璋，大多是在公元前1600 至前1530年前後──也就是二里頭文化傳播出去，朱乃誠認為這可能是《史記》與《尚書》所云的「湯既勝夏，欲遷其社，不可，做夏社」的事件影響，也就是商朝大軍滅亡夏朝與踏平夏朝宗社的大變動，促使夏遺民往外流竄，連帶使牙璋傳播至更遼遠的地域。尤其是四川三星堆文化，不但繼承了夏代牙璋的形制，並更進一步發展得更精細化。朱乃誠推論，根據「禹興於西羌」的傳說，加上三星堆文化與二里頭文化的關聯，三夏遺民很可能在國家滅亡後輾轉遷徙入蜀，故「三星堆文化中可能還保存著二里頭文化所屬的夏文化或夏王朝的某些文化特點與禮俗」。

不過教人痛心的是，由於近代中國的積弱，歐美與日本列強不僅在政治與軍事上蹂躪華夏大地，還從中國掠奪走眾多文物精品。1930年代，陝西石峁遺址的牙璋便因流失海外而引起學者的關注。而今，雖然隨著中國綜合國力增強與考古探勘範圍擴大，中國新出土了不少牙璋，但海外文物的離散終歸是不可言狀的傷痛，這對釐清夏朝的存在與中國早期國家的形成來說，亦少了更多有利的證據，委實是中國民族文化的慘重損失與悲苦記憶。