YouTube訂閱量破健力士世界紀錄　誰是內地網紅博主李子柒？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-03 17:01

周二（2日），健力士世界紀錄發文宣布，內地美食短視頻創作者李子柒以1410萬的YouTube訂閱量，刷新了去年7月由她創下「YouTube中文頻道最多訂閱量」的健力士世界紀錄。而截至目前，李子柒的YouTube賬戶已經擁有1420萬的訂閱者。 1990年出生於四川省綿陽市的李子柒，自2015年開始在內地網絡平台發布自己拍攝的短視頻。2017年，李子柒首次進軍YouTube，短視頻「用葡萄皮做衣服」至今累計擁有逾2042萬次的點擊量。 如何由一名普通的短視頻拍攝者發展成為擁有過千萬追蹤者的網紅博主，本文將為您梳理、介紹李子柒的經歷。

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李子柒的早年經歷

1990年出生於四川綿陽的李子柒，年幼時因父親早逝，便與祖父祖母一同生活。在生活中，她經常與祖父祖母一起做飯、做農務、做手工等等，受到耳濡目染的她亦因此學到日後短視頻中出現的技能。2012年，因祖母生病需人照顧，李子柒便留在家鄉，以開淘寶店為生，此後受到弟弟的建議，她開始在網絡上發布一些短視頻，摸索一段時間後，她便開始拍一些自己真正拿手的事，比如做飯，有時一條視頻要拍上數日。

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李子柒為什麼開始在海外平台發布影片

2015年，李子柒開始自拍自導古風美食短視頻，2016年4月李子柒拍攝的短視頻《櫻桃酒》被某短視頻平台CEO點贊，同年11月，她憑藉短視頻《蘭州牛肉麵》獲得廣泛關注。2017年8月，李子柒在YouTube上發布了第一個短視頻。李子柒曾表示當時有網友將她的視頻搬運到YouTube，並在簡介中篡改了自己的國籍。為此，李子柒專門錄製了一個視頻聲明自己是中國人，之後還委託海外運營機構在YouTube上同步發布視頻。除此之外，李子柒在Facebook、Twitter、Instagram等平台均有視頻賬號。

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李子柒獲得過哪些榮譽及評價

李子柒憑藉自己拍攝的短視頻，在走紅之後，獲得了內地多間官媒的關注。《人民日報》評論指，「她的視頻內容獨具風格，讓人耳目一新，滿足了外國網友對中國的想像，堪稱網絡傳播時代的中國『田園詩』。同時，李子柒的視頻含有被外國網友廣泛認同的情感需求和價值理念，滿足了人們釋放壓力的心理需求」。《央視新聞》評論稱，「李子柒的視頻，沒有一個字誇中國好，但她講好了中國文化，講好了中國故事。不得不說，李子柒是個奇蹟，一顆平常心做出了國際文化傳播的奇蹟」。

李子柒在走紅之後亦獲得過不少榮譽，2017年6月，她獲得新浪微博超級紅人節十大美食紅人獎；2018年，她的原創短視頻在相繼獲得了YouTube平台白銀和爍金創作者獎牌；2019年，她成為成都非遺推廣大使，以及《中國新聞周刊》「年度文化傳播人物獎」；2020年1月，李子柒入選「2019十大女性人物」，同年8月當選為第十三屆全國青聯委員。

李子柒的爆紅引發過什麼爭議

今年1月9日，李子柒在「一生系列（Life Series）」產品的最後一段視頻，介紹了各種類型的蘿蔔從成長到成為食物的「一生」，其中製作泡菜的部分更是引發了中韓兩國網民關於「泡菜的歸屬」的「大打出手」。

另外，去年10月，李子柒在中秋節推出自家品牌月餅禮盒，廣受民眾追捧。但有內地律師指出，禮盒中有使用天安門、華表等圖案，涉嫌違反《廣告法》。李子柒品牌官方微博事後發聲明，指有關產品的完整包裝已申請著作權，由北京天安門旅遊文化發展有限公司享有權利，月餅的包裝設計也經過相關部門審核確認。