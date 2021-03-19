反性別歧視｜深圳衛健委製宣傳短片　「她是woman，也是human」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-19 17:28

「別因為她是一個woman，就忘了她也是個human」。三八婦女節前一日，深圳衛健委透過微信公眾號發布文章《你很優秀，可惜你是個女的》，講述了依然存在於社會中對女性性別歧視的現象，為女性發聲。 值得關注的是，文首一段時長4分2秒的短片中，展示了女性生存的諸多困境，更引發不少人的共鳴。有參演短片的一線醫護人員直言，「短片中的故事，可能每一天都在上演，短片播出後，很多醫護都覺得代入感太強。」

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文首的短片以四個場景展示了社會中，女性普遍遭遇的性別歧視現象，分別是職場性別歧視、性騷擾事件中對受害者的污名化、對未婚狀態女性的歧視、對女性的著裝歧視。面試外科醫生時，面試官對面試外科醫生的女子說，「你前面幾輪的成績都很好，但是做一名外科醫生，你的性別，可能不佔優勢」；被病人性騷擾時，醫院領導對女性護士說，「你們女孩子，平時也要多注意點」；在面對單身女醫生的訓斥後，男性同事議論到，「女人到了這個年紀，還不結婚，多少還是有點問題的」；在縮短視頻平台發布短片後卻遭人評論，「穿成這樣，你爸媽知道一定很難過吧」。

她們接受優勝劣汰，但不接受區別對待。希望每一位女性，都可以用能力說話、憑價值留下。 《你很優秀，可惜你是個女的》

短片的參演者多為深圳市各醫院的一線醫護，片中因著裝問題遭人非議的醫生扮演者，是深圳市保健辦90後全科醫生蔡婉娜，「衛健委真的為我們醫護人員考慮，因為短片裡的故事，可能每一天都在上演。」蔡婉娜表示，自己在生活中喜歡Lolita風格的裙裝，但就曾被人議論「醫生怎麼能穿成這樣呢」，甚至在社交媒體上，也曾因著裝遭到攻擊，「說挺多難聽的話，一開始會比較生氣，後面就習慣了、麻木了，我也不會去管，但看到攻擊父母的話，我還是會挺難過的。」蔡婉娜說，性別刻板印象其實已經浸透到生活的方方面面，女性在面對工作時，常常會遭受偏見和不公平的對待。

現實並沒有那麼多大快人心的反擊，性別暴力依舊在沉默中上演。 《你很優秀，可惜你是個女的》

深圳衛健委發文為女性發聲。（深圳衛健委微信公眾號）

對於社會中時常發生的性別歧視問題，性教育專家、北京師範大學教授劉文利表示，性別平等教育是破除性別歧視的重要途徑。職場性別歧視目前仍「非常明顯」，他建議針對女性在職場中被性騷擾的問題，各用人單位應有性別平等辦公室，應有保護職工權益的委員會。國家政策上也應有所傾斜，「在女性生育和哺乳的時間段裡，給女性、給予整個家庭更大力度的支持，給企業以支持」。

（深圳衛健委微信公眾號／紅星新聞）