人類胎盤「紫河車」黑市亂象　QQ群組雖無法檢索但成員仍活躍

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-20 14:05

3月15日，《澎湃新聞》報道，內地中藥紫河車（人類胎盤）黑市亂象叢生。在社交軟件QQ等平台中搜索「胎盤」、「紫河車」等關鍵字，可以發現網絡上存在大量收售人體胎盤的聊天群組，買賣雙方依托在群組中聯絡後，碰頭驗貨、達成合作。 3月17日，QQ中以「胎盤」、「紫河車」等為關鍵字的聊天群組就無法被搜索，惟已經加入的群組就依舊活躍，並未解散。對此，QQ方便暫未表態。

《澎湃新聞》消息，在QQ中，涉「胎盤」、「紫河車」的群組規模有幾十人到幾百人不等，部分群組在簡介中直接寫到，「長期供應新鮮人體胎盤」。其中，在一個名為「紫河車（胎盤）愛好者」的群組中，就不斷有新成員加入詢問是否有人出售人體胎盤，亦有少部分成員表示手頭有鮮貨，尋找買家。

據了解，QQ群組中尋找買賣客戶的人體胎盤販賣者多活躍在安徽亳州、河南永城、江蘇邳州三地。有販賣者稱，他們從湖南、湖北、安徽、廣東等地以每個80元人民幣左右的價格從醫院、醫療廢物處理廠、胎盤「中間商」處，大量購進人體胎盤，加工後便可以中藥材「紫河車」的「身份」流入藥材市場。

據早前報道，有些人體胎盤未經病毒檢測便流入市場，或會攜帶乙肝病毒、HIV（愛滋病病毒）、梅毒等多種病毒。對此，有販賣者表示毫不在意，「我們只能保證乾貨是真的，具體（鮮貨）裡面含什麼，不能保證」。

（澎湃新聞）