嚴重胎盤前置　媽媽臨盆前呼籲捐血　醫生：出血不止需切除子宮

本港紅十字會的血庫存量再度「告急」，有臨盆在即的媽媽網上公開呼籲大家捐血！懷孕35周的媽媽Katie發文表示，被醫生診斷為嚴重胎盤前置，分娩過程或會大量出血，血庫存量不足的話，需要「收集返自己流岀嚟嘅血，過濾之後再輸返畀自己」。她在接受記者訪問時表示，相信自己的情況只是冰山一角。婦產科醫生靳嘉仁指，若孕婦胎盤前置，生產時流血不止，或需要切除子宮保命。

相信自己屬冰山一角

Katie在其社交平台發文，表示自己懷孕35周，被醫生診斷為嚴重胎盤前置，需要提早入院觀察，等待剖腹。醫生向她表示，胎盤前置會令分娩過程大量出血，首要的應對方法是輸血，惟現時血庫存量非常緊張。「醫生都表示真係用一就少一包，可能真係會得返幾包咁。」

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若生產期間真的沒有足夠的血液供應，唯一方法是「收集返自己流岀嚟嘅血，過濾之後再輸返畀自己。但由於孕婦嘅血會混入咗胎水，所以輸返畀自己嘅時候有機會引致嚴重過敏反應，亦都會有生命危險。」她補充，若未能使用自己的血液，可能會引致心臟問題、中風，甚至死亡，因此呼籲大家前去捐血。「第一次聽到醫生真係話，『到時如果無（血）嘅就真係無辦法』。其實我都好驚。」

香港紅十字會輸血服務中心連日「告急」，O、AB、A及B型血的血庫存量均屬極低水平。Katie在接受記者訪問時表示，相信自己的情況只屬冰山一角。「就算正常的產婦媽媽都可能岀現需要輸血的情況，所以其實血庫需求真係好大。希望願意嘅人可以幫幫手，唔係只係救我。」

婦產科專科醫生靳嘉仁

第一胎曾剖腹 胎盤前置機會增加

婦產科醫生靳嘉仁表示，若孕婦於第一胎時曾經剖腹，第二胎的胎盤植入在子宮傷口；曾進行刮宮、墮胎手術，子宮曾有傷口；或胎盤大，例如是雙胞胎，均有機會導致胎盤前置在子宮頸的下半端。若被醫生診斷為胎盤前置，嚴重情況會是胎盤完全覆蓋子宮頸，輕微的話，覆蓋範圍則會在3厘米以內。

有胎盤前置的孕婦會在37周，胎兒未足月前出現出血情況，並會重覆性地發生，可致早產。如出血量多，便需要入院觀察。靳醫生指，即使在出血前，剖腹取出嬰兒，也可能出現產後出血的情況。

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預先備好血包

他補充，為應對產後出血的情況，醫生一般會在手術前做足預備。首先醫生會量度病人的血色素、血凝固情況，配方補血藥等補充劑。同時會預先備好一定血量，以及足夠的血小板和血凝固劑。「一般會預早2至3日，向紅十字會申領血包，若是輕微胎盤前置，會預1至2包；嚴重的話，會預備約4包。」

靳醫生表示，手術後如子宮出血，醫生會按出血情況，以手術方式堵塞子官血管，或「紮子官」來止血。若情況嚴重，或需要切除子宮，留醫深切治療部，以香港來說，死亡個案不算常見。

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