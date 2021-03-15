中藥紫河車竟從殯儀館進貨？　內媒曝胎盤黑市亂象：恐含多種病毒

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-15 18:01

據內媒《澎湃新聞》周一（15日）報道，內地中藥紫河車（人類胎盤）黑市亂象叢生，有商家承認貨源來自殯儀館、醫療廢棄工廠，未經病毒檢測便流入市場，恐含有乙肝病毒等多種病毒。

事實上，內地早已將買賣人體胎盤視為非法，國家衛健委和藥監局也在2020年發布的新版《中國藥典》中，含有紫河車成份的「益血生膠囊」從藥劑中刪除，是繼2015年將紫河車（即人類胎盤）從藥典品種中刪除後，人類胎盤無論是原料和產品，都徹底從中國藥典中消失。

然而，受利益驅動的地下產業鏈卻甚為龐大。賣家們透過專門渠道收購胎盤，在簡陋的製作過程後，於網絡或經熟人介紹銷售牟利。

商家自述：年賣13萬個胎盤

據報道，近年來，全國多地查處多宗違規運輸新鮮人體胎盤的案例。2017年，山東泰安交警機動隊警員夜查酒駕時，查獲300多個人體胎盤。2018年6月，南京警方在高速路上截停一輛跨越多車道試圖逃避檢查的廂型車，經過南京市衛生部門檢驗鑑定，該車共裝有200多個人體胎盤。

多名胎盤販賣加工商家向《澎湃新聞》表示，早前，他們從醫院將作為醫療廢物的胎盤收走，但由於政府打擊力度加大，後來只能在醫療廢棄物廠收貨。如今，連一些醫療廢棄廠亦不敢向他們供貨。

報道指，為了杜絕商家從醫療廢棄物工廠進貨，徐州等地方的衛健委將胎盤銷毀工作轉交殯儀館負責。於是，殯儀館竟也成為胎盤的來源地。

有商家指出，自己之前在湖北、湖南收購新鮮人體胎盤，冷鏈運送到加工地點，然而如今這些貨源都「不好拿」，他便每週從廣州增城區的「中間商」處，以每個60元（人民幣．下同）的價格收貨，「中間商」的貨源則來自醫院、醫療廢棄物廠和殯儀館。該商家宣稱，僅2020年，其與同伴就一共處理了13萬個新鮮人體胎盤。

▼ 圖輯｜地下產業鏈「人體胎盤膠囊」製售全過程（按圖放大）

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恐含多種病毒 買家食落肚

對於胎盤中可能攜帶的乙肝病毒、HIV（愛滋病毒）、梅毒等病毒，販賣者們表示毫不在意。一名胎盤加工者稱：「我們只能保證乾貨是真的，具體（鮮貨）裡面含甚麼，不能保證」。

他表示，處理新鮮胎盤時經過高溫處理，基本沒有問題，「只要不是引產和福爾馬林泡過的就行。」他解釋，引產的胎盤太小，達不到標準，而福爾馬林泡過的做成乾貨就像「泡沫」一樣，很少有人收購。

販賣者透露，他們所經手的鮮活人體胎盤多未經過病毒檢測。而一部分經轉手銷售後，可能被購買者直接食用。

▼ 圖輯｜各種人胎盤製品（按圖放大）

專家：可建立「合理利用」機制圍堵黑市

對於胎盤黑市的猖獗，武漢江漢中西醫結合醫院中醫科主任劉煜認為，現在國家為了確保人民的用藥安全，將紫河車以及紫河車的相關中成藥全部「踢出」新版藥典，也禁止了交易新鮮人體胎盤，想從源頭將紫河車的貨源「打死」，但是對於中藥紫河車的正規來源、市場使用問題缺乏明確規定。

她認為，監管層應該細化法規，如果從源頭上控制藥用人體胎盤的品質，只收購檢驗合格的人體胎盤，加強管理，製成的紫河車也會讓市場放心，避免了「黑市」的出現，如此既讓有需要的病人有藥可用，又保證了人民的使用安全。

賈楊認為，如果可以建立「合理利用、規範使用」的有效機制，人體胎盤「黑市」自然會消失，也會保證紫河車的品質標準和醫療需求。（資料圖片／新華網）

上海市中醫文獻館館長賈楊也表示，國家可以明確一條「捐獻補償」的途徑，不再出現「收購」一詞，對於「捐獻補償」過程中產生的一些成本，可以適當補貼。

「有資質的藥材經營、加工企業，取得許可後，到有資質的醫院，在嚴謹的品質評價體系監控下，合法、規範、安全地獲取人體胎盤，將之變成藥材。」賈楊解釋，至少應當包括母體不能有傳染病、胎盤不能鈣化、保證新鮮度等，「在資格、質量都符合的前提下，再去收集、加工人體胎盤」。

他認為，要通過醫學倫理學、醫院感染學、中醫藥學、衛生經濟學、社會醫學、法學等多方面，對人體胎盤交易以及紫河車的功效，包括替代問題等進行一個整體的研判，不能孤立地去看紫河車的來源本身。如果可以建立「合理利用、規範使用」的有效機制，人體胎盤「黑市」自然會消失，也會保證紫河車的品質標準和醫療需求。

（綜合報道）