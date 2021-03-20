中華遺囑庫：00後也開始為自己訂遺囑　有90後將游戲帳號列為遺產

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-20 19:13

中華遺囑庫周五（19日）正式發布《2020中華遺囑庫白皮書》，重點對中華遺囑庫各項數據進行不同維度分析。白皮書顯示，越來越多年輕一輩願意提前立遺囑做好財產規劃，一些00後的年輕人也開始為自己訂立遺囑，更有90後將游戲賬號列為遺產。而在2020年，中華遺囑庫共收到將近7萬份「微信遺囑」。

白皮書顯示，去年80後訂立遺囑總人數達到503人，相較2017年的73人翻了將近7倍。而80後遺囑中，涉及房產的佔97.23%。調查也發現80後群體非常懂得投資，有13.16%的遺囑涉及到公司股權，15.89%的涉及到證券基金，遠超其他年齡段。至於80後訂立遺囑的原因，則主要是避免財產下落不明及照顧家人。

90後方面，截至2020年底，在中華遺囑庫登記保管遺囑的數合計有553人，較為特別的是，該年齡段群體給遺囑增加了更加豐富的財產種類，當中尤以納入和安排「虛擬財產」成為突出的特徵，常見的財產類型包括支付寶、微信、QQ甚至遊戲帳號，另外還有證券基金等。值得注意的是，白皮書顯示00後年輕人也開始訂立遺囑，截止2020年底，在中華遺囑庫訂立遺囑最年輕的遺囑人年僅17歲。

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另一方面，自新冠疫情爆發，中華遺囑庫便推出「微信遺囑」功能，其去年一共收到將近7萬份。留下微信遺囑的人主要集中在20至30歲之間，佔38.7%，其次是20歲以下人群，佔27.4%，當中不少屬學生。而這些年輕群體留下的微信遺囑內容也十分豐富，包括向現任、前任、暗戀對象表白；向閨蜜好友傾訴；向父母傾訴等。

統計顯示，32.72%民眾選擇在微信遺囑中向愛人、配偶表白；31.41%對愛人和家人作祝福、祈禱；19.66%寫下了人生經歷和未來期望；11.38%寫下了對自己或親友的鼓勵語；4.83%則寫下了立遺囑的原因和想法。對此中華遺囑庫管委會主任陳凱解釋，微信遺囑並非法律意義上的遺囑，根據《民法典》要求，其僅適用於處理非財產性的事務，而中華遺囑庫開通該功能的目的，在於讓民眾通過這種更加溫馨的方式傳遞情感。

值得一提的是，民眾在《民法典》實施後，在訂立遺囑的方式上有更多的選擇，例如中華遺囑庫已登記保管22204份「打印遺囑」。據了解，登記人員可根據遺囑人的意願打印出遺囑文本，再由遺囑人於兩名見證人在場見證下簽字確認，同時通過人臉識別、錄音錄像、精神評估、指紋採集、文檔掃描、司法備案等技術手段形成完整的證據鏈。此外，中華遺囑庫還創新了「盲文遺囑」、「文盲遺囑」、「錄音錄像遺囑」的登記服務，以滿足盲人、視覺障礙、書寫障礙、識字困難等特殊群體。

（騰訊新聞）