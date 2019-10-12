內地立遺囑人群趨年輕化：200名90後已登記　遊戲帳號可寫入文件

在傳統觀念中，立遺囑是老年人考慮的事。不過據中華遺囑庫北京第二登記中心主管崔文姬透露，內地訂立遺囑的人群逐漸趨向於年輕化。統計資料顯示，截止到2019年8月，內地訂立遺囑的「90後」已達236人。

資料顯示，內地登記訂立遺囑的「90後」有超過200人，多數人將財產留給父母。（資料圖片/視覺中國）

多數90後將財產留給父母

據介紹，在訂立遺囑的年輕人群體中，主要集中在企業白領、程序員、律師、保險等職業。這些人工作壓力比較大，會擔心突發意外等情況帶來的問題；此外，律師、保險行業對於遺囑的法律方面會瞭解的比較多，看待這件事也會更加理性。

在訂立遺囑的內容方面，大多數年輕人可能還沒有完全的成家立業，或者沒有一個比較穩定的家庭結構，他們大多數會把財產給自己的父母。年輕人財產的範圍和種類會更寬泛更豐富，比如手機應用程式的電子財富、遊戲帳號等財產都會在遺囑中提到。

網民熱議：

「我的遊戲帳號可以傳下去了。」

「和我媽交代了所有支付密碼，怕有一天意外人沒了。」

「都沒有東西可留更可怕，沒存款」

「婚也被催了，頭也禿了，養老都想好了，緊接著就是開始立遺囑了。活一天算一天吧。」

根據《中華遺囑庫》白皮書，訂立遺囑的意識，女性比男性要強。（資料圖片/視覺中國）

女性訂立遺囑佔比更高

中華遺囑庫江蘇登記中心主任黃海波則認為，立遺囑適合所有成年人，因為立遺囑從另外一個層面上說，是一種保障。而立遺囑年輕化是社會進步的表現，同時也非常必要。

根據《中華遺囑庫》白皮書，2013至2018年，立遺囑人群年齡段集中在71至80歲，比例為42.03%，但該年齡段比例已經連續6年呈下降趨勢；其次是61-70歲年齡段，比例為40.55%，該年齡段比例逐年上升。同時，81至90歲和91歲及以上年齡段人群比例均略有下降。6年間，立遺囑人均年齡從77.43歲逐步下降至71.26歲，年齡趨向年輕化。

從性別來看，訂立遺囑的意識女性比男性要強。根據白皮書，2013至2018年，女性訂立遺囑所佔的比例較高，平均比例55.37%。大部分人群訂立遺囑的原因是為了避免家庭糾紛和簡化繼承人繼承財產手續，比例分別是31.53%和33.29%；其次，將財產留給非法定繼承人比例達13.20%，非法定繼承人多指孫輩。

（梨視頻、人民網）