情人節｜浪漫經濟點燃消費市場　服飾穿搭、高端禮盒等成為新寵

隨著今年情人節緊接元宵節而來，浪漫經濟再度點燃消費市場的熱情。根據各大平台的數據顯示，相較於往年，今年的情人節內地消費市場呈現出更加多元化的趨勢。除了傳統的鮮花、朱古力和珠寶首飾，浪漫主題的服飾、高端禮盒及奢侈品箱包等商品也成為今年的消費新寵，整個市場充滿了濃厚的浪漫氛圍。



數據顯示，在情人節來臨之際，鮮花的需求大幅上升，玫瑰的價格也隨之上漲。根據雲南昆明鮮花拍賣市場的報告，單頭玫瑰的平均價格較春節前上漲了46%，而多頭玫瑰的平均價格則上漲了23%。除了玫瑰，洋桔梗、康乃馨、百合和鬱金香等其他花卉的價格也普遍上漲。

鮮花等物仍是送禮主流。（極目新聞）

在禮物類別中，服飾、美妝和珠寶的關注度同樣持續增長。特賣電商唯品會的數據顯示，情人節禮贈主題的商品銷量在近一周內同比翻倍，其中護膚套裝的銷量增長高達201%，而唇膏的銷量也翻了一番，黃金吊墜的銷量同比增長達96%。此外，女生向男生送禮的消費也在上升，皮帶的銷量同比增長超過兩倍。

值得注意的是，社交平台的「送禮」功能受到越來越多的關注。唯品會的相關負責人表示，該平台是首批接入微信送禮的電商平台之一。在情人節前，「送禮」功能的銷量出現小高峰，消費者更傾向於選擇大牌美妝和輕奢包包等高品質商品。這一現象反映出社交及電商平台創新對於消費的推動作用。

實際上，除了情人節，整體禮贈市場在消費中的份額也逐漸擴大。根據艾媒咨詢的數據，中國禮物經濟產業市場規模從2018年的8000億元人民幣增長至2023年的12998億元，未來幾年有望持續增長，預計2024年將達到13777億元，2027年更將達到16197億元。2023年，中國人均年送禮次數為4.9次，人均年送禮金額為2340.4元，顯示出禮贈對消費的驅動力不斷提升。