情人節｜上海迪士尼開售「七寶花束」即售罄　二手平台炒至過千元

2月14日情人節，相信不少人都會為另一半精心挑選禮物。早在2月12日的元宵節，上海迪士尼度假區官方旗艦店就推出了一款被網民稱為「七寶花束」的「達菲和朋友們黃色花束」。雖然需要抽籤才能購買，但商品一上架便立即售罄，在二手平台上，原價499元（人民幣，下同）的「七寶花束」更被炒至逾1000元。



《九派新聞》報道，2月12日上午10時，上海迪士尼度假區官方旗艦店「達菲和朋友們黃色花束」開售，因其中包含7個人氣玩偶，被網民稱為「七寶花束」。

上海迪士尼度假區內的商店也同步出售「七寶花束」。有買家介紹，「七寶花束」是特選商品，需要抽籤才能購買，「原價499元，現在外面已經1000多了」。

上海迪士尼度假區官方旗艦店推出的「達菲和朋友們黃色花束」。（小紅書）

上海迪士尼度假區官方旗艦店推出的「達菲和朋友們黃色花束」。（小紅書）

「達菲和朋友們黃色花束」包含7個人氣玩偶，被網民稱為「七寶花束」。（小紅書）

在內地的二手平台上，不少「七寶花束」售價均超過800元，有賣家將「七寶花束」定價為892元，並稱「是抽籤買到的，靠運氣，不是想抽到都能抽到的」、「現在這束已經被預定了，可以接受代購，48小時內可以買到」。

另有賣家標價為889元，但詢問時，對方表示目前黃色「七寶花束」的價格為1000元包郵，「拍下後過兩天可以發貨」。

在二手平台上，「七寶花束」更被炒至過千元。（閑魚）

在二手平台上，「七寶花束」更被炒至過千元。（閑魚）

「七寶花束」需要抽籤才能購買。（閑魚）

「達菲和朋友們黃色花束」包含7個人氣玩偶，被網民稱為「七寶花束」。（閑魚）

2024年9月，迪士尼曾推出「達菲和朋友們粉色花束」，售價為499元，同樣一上架便售罄，當時的炒價也超過1000元。