520情人節｜北緯20°13′14″　百對新人在最南端愛情角種下連理樹

5月19日，世界愛情角520鄉村振興音樂季在湛江徐聞縣角尾鄉南極村舉辦。百對新人在北緯20°13′14″——中國大陸最南端這個浪漫的愛情角舉行集體婚禮儀式。據悉，這也是「我為廣東種棵樹」520特別活動。



百對新人在大海、燈塔的見證下宣讀《結婚誓言》。（羊城晚報）

北緯20°13′14″，諧音「愛你一生一世」，瓊州海峽的湛藍與北部灣的灰藍在此交匯。伴隨着陣陣海浪聲，100對新人踩著音樂節奏依次登場，在漲潮時碰撞出的合水線前相擁。他們緊握雙手，深情凝望對方，在大海、燈塔的見證下宣讀《結婚誓言》，訂下「一生一世一雙人」的盟約。

5月19日，一百對新人在湛江徐聞縣角尾鄉南極村舉行集體婚禮。（羊城晚報）

他們來自五湖四海，有的是美好城市的建設者，有的是國家安全的守衛者，有的跨越山海來相愛。「因為到廣東工作，我才認識了現在的對象。」中建四局一公司的青年職工魯瀛來自香港，初入職場的她與工位前的李智傑迅速墜入愛河。「我們一起攜手走人生路、職場路，也在日常工作中領略粵港澳大灣區的蓬勃魅力。」

新人在中國大陸最南端的燈塔下宣讀《結婚誓言》。（羊城晚報）

完成集體婚禮儀式後，新郎新娘齊心協力栽下一棵棵椰子樹，寓意喜結連理。「等以後生了娃，想帶孩子回來看看這棵樹。」甄溢輝、歐陽健敏夫婦已經開始期待樹苗長大結果的樣子，他們在創業期間碰撞出愛的火花，並在今年「五四」青年節求婚。

據了解，「綠美廣東青年林」小程序自今年3月上線以來，掀起了「有好事種棵樹」的綠美新風尚。截至目前，全省已建設2200片青年林，植樹22.4萬株。

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