內地企業迫員工9月30日前談戀愛：不結婚就開除、沒伴侶寫檢討書

近日，山東省臨沂市沂南縣的山東舜天化工集團因發布一項針對單身員工的通知而引發廣泛關注。據報道，該通知要求28歲至58歲的單身員工在今年9月30日之前成家立業，否則將面臨檢討並離職的後果。



2月13日，內媒從沂南縣人社局獲悉，該企業已收到責令改正指令書，並被要求撤銷該通知中的相關規定。

該化工企業表示，若是單身員工，要求2025年9月30日前解決個人婚姻問題，如果一季之內無法完成，需要寫個人檢討報告、若二季之內無法完成，則需進行考核。如果三季之內沒有結婚成家，公司則會解除勞動合約。

此外，該公告內還列出，不娶妻生子、不聽父母話、交不到對象、不聽同事勸說，是「不忠不孝不仁不義」的行為。

近日，山東省臨沂市沂南縣的山東舜天化工集團因發布一項針對單身員工的通知而引發廣泛關注。

山東舜天化工集團的負責人表示，公司的初衷是希望能夠幫助和督促大齡未婚職工為自身的人生大事努力，但不當的方式導致這一倡議變成了硬性規定。

針對該事件，沂南縣人社局於13日對山東舜天化工集團有限公司進行了約談，指出該通知違反了《勞動法》和《勞動合同法》的相關規定，並立即要求企業停止該行為。

隨後，山東舜天化工集團有限公司表示已經停止該通知並撤銷相關規定，並承諾將加強企業內部管理，認真學習相關法律法規，防止類似事件再次發生。