歧視單身？消費者投訴買單張飛難揀中間位　影院：優化座位利用率

內媒《澎湃新聞》報道稱，有上海市民投訴在電影院看電影時，購買單張電影票時無法選擇核心觀影區域，似有歧視單身人士之感。消費者認為，該選位規定十分不合理。



有消費者反映，其在CGV上海寶楊寶龍店購買單張電影票時，無法選擇核心觀影區域。消費者認為，CGV影城的購票選座規定非常不合理。

有上海消費者選擇中間區域的位置時，無法購買單張電影票。

報道稱， CGV影城（上海寶楊寶龍店）4DX廳屏幕正前方4個座位為一排，購買單張票確實無法選擇最中間的2個位置，只能選取邊緣的2個位置。

對此，CGV上海寶楊寶龍店工作人員回應稱，影院的座位安排旨在優化座位利用率，提高經濟效益，觀眾可到場後根據實際情況自行調整座位。同時提醒，現場購票無選座的限制，但票價相對較高。

除上海外，深圳、北京、廣州等城市的多家影院亦有此類規定，不過記者發現並非針對單人選座，而是不可在中間留1個空位。

記者實測發現，深圳CGV、橙天嘉禾（大地影院），以及貓眼演出等小程序選座位時，如若隔一空位選座，會自動跳出「請不要留空座」「中間有空座」等提示，並無法進行到下一步。不過，若中間空2個或以上的位置則並無選座限制。

對此，英皇電影城深圳平安金融中心店工作人員指出，高峰期中間空位對多人顧客而言可能「買不到連座票」，對影城而言也「不好操作賣票，對現場的經營也不太好」。

對單人購票選座受限一事，北京萬達影城工作人員表示，當前影城選座限制是「為了防止不必要的座位空置，以及惡意占座和黃牛哄擡票價的情況」，並稱此規定是「影院和行業的通用規則，其他購票渠道和影城也採取同樣的選座規則」，「如果希望不被其他人打擾，可以選擇與其他座位隔開兩個或更多空座的座位。」

深圳百川影城IMAX廳。（網絡資料圖）

不過，儘管影院在實際操作中實行此類規定，但目前尚未有影院明確在購票界面上公示此類限制。CGV影城、大地影城和金逸影城均回應稱，系統目前是如此設置，但未能詳細解釋原因，表示會登記反饋客戶的問題。

內地律師趙良善認為，《消費者權益保護法》賦予了消費者自主選擇權，其中該法第9條明確規定：消費者享有自主選擇商品或者服務的權利。平台、影院對單人購票實施「隔雙不隔單」、或不可購買中心位置的座位，無疑剝奪了消費者的自主選擇權。

他表示，平台、影院這一做法或許是為了優化座位利用率和提高經濟效益，但是平台、影院不能只顧追逐商業利益，而不惜損害消費者的合法權益，「平台、影院很有必要改變這一商業模式，莫對單人購票太苛責」。