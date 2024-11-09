51歲單身漢終生未娶「突冒出26歲女兒」　生母遭遇引人鼻酸

四川一名男子，51歲卻還沒結婚，一生從沒去過蘇州，某天卻被告知自己有個26歲女兒，他原本以為是詐騙，沒想到DNA鑑定也證實2人是父女關係，而女孩生母的遭遇也十分令人同情。



51歲的劉明興和26歲的女兒劉雯靜相認。（搜狐）

51歲的劉明興和26歲的女兒劉雯靜相認。（搜狐）

51歲的劉明興和26歲的女兒劉雯靜相認。（搜狐）

51歲的劉明興從未娶妻生子，也沒有出過遠門，2020年某天突然接到一通電話，告訴他有個親生女兒在江蘇，本來以為是詐騙，卻聽到「李紅英」這個名字，既熟悉又陌生，原來是「初戀女友」，劉明興開始認為事情有可能是真的。當對方傳來照片的時候，劉明興就開始相信了，「這個女孩跟我五姐長得一模一樣。」

1993年，26歲的劉明興因為獨眼，沒有女生願意嫁給他，後來經過牽線認識了李紅英，李紅英並不喜歡劉明興，但礙於家人的逼迫，2人訂婚並同居，半年後李紅英懷孕，在結婚前夕卻不辭而別。劉明興發現，自己家裡的錢和對方的身分證都不見，才驚覺李洪英逃婚了。

李紅英逃離劉明興後被人販拐賣。（影片截圖）

DNA鑑定證實：是親生的 生母遭人販子拐賣

原來李紅英當年認識一個朋友，對方辯稱可以帶他去江蘇打工，這樣就不用嫁給劉明興，豈料這名朋友竟是人口販子，將她轉賣到江蘇一個偏遠山區的農村，被一名男子囚禁在小木屋，期間生下了女兒劉雯靜。

李紅英多次想逃跑，但都沒有成功，直到5年後為男子生下孩子，才允許在村子周邊活動。

劉明興發現李紅英逃跑後找了許久，就是沒有李紅英的下落，漸漸地也放棄，就這樣過了20幾年，也沒有打算結婚，沒想到卻在26年後發現自己多了一個女兒，經過官方DNA檢驗，也顯示人在江蘇的劉雯靜就是自己的女兒。

據了解，劉雯靜出生後，就被交給山東的奶媽撫養，但10歲那年遇到全國人口普查，無奈下只好轉交給姑姑養，姑姑常無緣無故打罵她，直到12歲才被繼父接回家，但依舊遭受虐待。好不容易到了16歲，她終於從母親口中打聽到親生父親的消息，2020年9月在尋人網站發布尋找父親的消息，剛好被李紅英的姪女看到，父女倆才得以團圓。

劉家父女倆終於團圓。（搜狐）

劉明興受訪時稱，自己聽到劉雯靜的悲慘過去，自責沒保護好女兒，也責怪李紅英太自私。李紅英則認為，是劉明興毀了她一切，如果自己當初不是想要逃離他，也不會被人口販子拐賣，26年過得淒涼無比。

李紅英不願意回家。（搜狐）

劉雯靜希望母親留下來一起生活，但李紅英拒絕了，「我兒子在哪，我就在哪」，劉雯靜最後則選擇回到父親的懷抱，與他一起生活。