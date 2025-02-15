4歲萌娃擁2千萬粉絲　母親疑擺拍「跌倒」橋段吸點閱被罵爆

貴州4歲萌娃「瑤一瑤小肉包」因可愛的表情包而走紅，吸引兩千多萬粉絲。日前，「瑤一瑤小肉包」（簡稱「瑤瑤」）帳號發布了一則她摔倒的影片，引發網民關注和批評，質疑小女孩的母親疑似為了流量故意設計橋段。



影片中，瑤瑤在路上蹦蹦跳跳地走著，被旁邊的小男孩突然用腳絆倒，瑤瑤摔倒在地並大哭，拍攝者瑤瑤的母親則在大笑。有網民抨擊，「小男孩類似這樣開玩笑已經好多次了，這樣的行為太危險」，「很明顯就是擺拍」、「小孩子倒地第一件事不是應該扶起她嗎？」，目前該影片已經被刪除。



影片中該男孩故意絆倒瑤瑤。（影片截圖）

瑤瑤倒地後她的母親並未幫忙而是在大笑。（影片截圖）

網民質疑瑤瑤媽媽故意擺拍。（影片截圖）

網民質疑瑤瑤媽媽故意擺拍。（影片截圖）

瑤瑤的表情包走紅網絡（影片截圖）

除了質疑擺拍摔倒影片，還有網民批評小肉包「總是穿得太少手被凍得通紅」、「到了幼兒園年齡為了拍攝素材不讓去上學」等質疑。

網民發現瑤瑤的手總是被凍得通紅。（影片截圖）

2月13日，「瑤一瑤小肉包」的母親在社交平台上發長文回應：「我一直覺得小朋友摔摔打打才能長得更皮實，所以一直也覺得妹妹在沒有危險的情況下，不傷害別人的情況下都可以快樂的玩耍，大家的建議我都看到了，謝謝。很多中肯的建議，有則改之，無則加勉。如果我真的為了掙錢連孩子身心都不顧了，我一定會比現在掙得多十倍，但是從中衍生出來很多惡意造謠請立即停止，再次謝謝大家的關心！」

針對穿得少、不上幼兒園等質疑，文中也進行了回應，並表示，瑤瑤只是晚了半年上幼兒園主要是在之前沒有抽到好的幼兒園，上個月瑤瑤被家裡這邊最好的幼兒園錄取了，過兩天她也會去上學。

瑤瑤亦有參與內地綜藝。（影片截圖）

2月14日，瑤瑤的母親受訪時稱，她前兩天拍視頻記錄孩子間生活趣事，她跟侄子說，和妹妹輕輕地玩一下，隨後侄子用腳絆倒了瑤瑤。瑤瑤母親事後查看，瑤瑤沒受傷，瑤瑤母親也認識到了錯誤，接受網友批評，以後不會再出現類似可能傷害瑤瑤的情況」。

公開資料顯示，小網紅「瑤一瑤小肉包」於2020年10月30日出生，此前因可愛的長相和哭泣的表情包走紅網絡。

因可愛的長相和哭泣的表情包走紅網絡。（抖音）

因可愛的長相和哭泣的表情包走紅網絡。（抖音）

因可愛的長相和哭泣的表情包走紅網絡。（抖音）

「瑤一瑤小肉包」平台賬號主要記錄生活日常，目前擁有超過2000萬粉絲。在其網絡平台賬號的櫥窗一欄中，有餐巾紙、兒童護膚面霜等商品售賣。

據第三方資料顯示，「瑤一瑤小肉包」短視訊帳號廣告報價1-20秒影片40萬元（人民幣，下同），21-60秒影片50萬元，60秒以上影片55萬元。其1月共發布7條視頻，其中話題標籤直接帶有品牌廣告露出的達2條，時長均超2分鐘，據此估計其1月廣告收入已超百萬。值得一提的是，「瑤一瑤小肉包」商品櫥窗顯示在售30件商品，已售件數5萬件。