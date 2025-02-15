衡陽婦幼保健院外聘員工被揭倒賣三甲醫院出生證　官方：8人被抓

近日，內地著名打拐志願者上官正義揭發多宗醫院違規倒賣嬰兒出生證等案例。周三（12日），他到湖南衡陽市婦幼保健院調查，再揭類似情況：有自稱該院工作人員當面承諾其可以每張10萬元人民幣不等的價格代辦衡陽市三甲醫院出生證，流程半個月走完。周六（15日），湖南衡陽市衛生健康委員會和衡陽市公安局發布通報，指公安部門已抓獲武某蘭等8名涉嫌偽造、買賣出生醫學證明犯罪嫌疑人。



為了調查，上官正義日前假份為抱養小孩辦理出生證，透過網絡聯繫上自稱來自衡陽市婦幼保健院的女職員，並在周三到該院與對方見面。當時女子身穿醫院白色制服，當面承諾能作為中間人，代辦衡陽市中心醫院等三甲醫院出生證，更展示已成功落戶例子，以取得信任。她又稱只收現金，上面還有領導，並當場致電就價格問題請示。

女子稱能作為中間人，代辦衡陽市中心醫院等三甲醫院出生證。（網上圖片）

周三下午，上官正義先後到衡陽市婦幼保健院和衡陽市中心醫院婦兒中心，女子展示已辦理好的出生證查詢，結果獲答覆指出生證編號均不在衡陽，且無權查詢，若有質疑可直接報警。衡陽市婦幼保健院相關科室隨後向內媒指，涉事女子是外聘護士。其後，女子致電上官正義，指沒辦理過出生證，上午出示證件也是假的，還稱自己會自首。

至周六，湖南衡陽市衛生健康委員會和衡陽市公安局發布通報指，針對近期群眾反映的「衡陽市婦幼保健院醫生售賣出生證」帖文，衡陽組織衛健、公安等部門開展核查。目前，公安部門已抓獲武某蘭等8名涉嫌偽造、買賣出生醫學證明犯罪嫌疑人。

經查，武某蘭為某生物技術公司外派至市婦幼保健院公司員工；其他7名涉案人員均非醫療機構從業人員。相關核查和偵辦工作正在進一步開展中。