中央救災物資被倒賣　倉庫管理員私自出售受查

上海市民反映，近日在二手店購入印有「中華人民共和國應急管理部監制」字樣的救折疊床。經查，倉庫管理人員違規處理、私自出售救災物資，導致流入市場。浦東新區應急管理局已介入調查，二手店正追回已售出的救災折疊床。



《中國慈善家》報道，上海市民代先生介紹，近日在浦東新區航興路一間二手店內，花費160元（人民幣，下同）購入兩張塑封包裝的折疊床，回家拆封後才發現，床上印有救災物資相關字樣及溯源碼，並寫有「掃碼全程追溯」，床架上還印有「中華人民共和國應急管理部監制」字樣。

二手店老闆稱，6月12日在浦東新區航瑞路一個高架橋下的棚內看到一批折疊床，就以每張53元的價格，購買了75張折疊床，共花費3975元。他表示，當時不知折疊床是救災物資，「這批床至今也沒有賣掉幾張」，賣剩的折疊床已被賣方按原價回收，已賣出的幾張床也被追蹤回收。

上海市民反映，近日在二手店購入印有「中華人民共和國應急管理部監制」字樣的救折疊床。（中國慈善家）

浦東新區應急管理局調查發現，在該批物資的分揀清理過程中，倉庫管理人員違規處理、私自出售，致使流入市場。浦東新區應急管理局已將涉嫌違法犯罪行為線索報公安機關調查處理，公安機關已開展相關調查工作。

折疊床上的溯源碼顯示，該批折疊床由寧波一象吹塑家具有限公司（下稱「一象公司」）於2020年12月20日生產，並於2021年2月4日在上海交到某單位的倉庫。

一象公司項目負責人介紹，公司在2020年參與國家糧食和物資儲備局的招標項目，中標後按項目要求生產4萬張折疊床。2021年2月，分別交付予國家糧食和物資儲備局上海局九三七處倉庫和山東某倉庫各兩萬張。

某救災物資儲備中心內的儲備物資。（中國慈善家）

2022年4、5月，一象公司生產的部分折疊床送到上海方艙醫院。疫情結束後，九三七處倉庫要求公司處理方艙醫院使用過的折疊床，再生產兩萬張床補庫，「當時正是疫情期間，方艙醫院用過的床，我們沒敢處理」，由於雙方未有商議好價格，公司沒有生產新床。

國家政府採購網平台的《國家糧食和物資儲備局2020年中央救災物資增儲採購項目》文件顯示，預算金額18億的採購項目中，包括114萬張木板折疊床。一象公司中標的4萬張折疊床單價是214元/張，標的金額856萬元。物資生產好後送到指定的中央救災物資儲備庫，或因救災需要按照採購人指令直接送至救災現場。

8月12日，上海市浦東新區應急管理局倉庫管理人員確認，2022年浦東新區處置的救援物資中有一批床。因新物資入庫，今年5月開始要求對這批使用過的舊床清理消毒、塑封打包，送入鋼廠銷毀。

浦東新區應急管理局查明，倉庫管理人員違規處理、私自出售救災物資，導致流入市場。（浦東新區應急管理局）

2023年2月，國家糧食和物資儲備局、應急管理部、財政部印發《中央應急搶險救災物資儲備管理暫行辦法》，對救災物資的到期報廢處理作出詳細規定。有關部門對中央儲備物資設定儲存年限，到期後，經技術鑑定，質量和性能不能滿足應急搶險救災工作要求的中央儲備物資可按規定報廢，相關處置收入上繳中央國庫。

對於儲存年限到期後，質量和性能還能夠滿足應急搶險救災工作要求，由國家糧食和物資儲備局負責定期組織質檢，優先安排調用。

《辦法》明確，未經批准，擅自動用中央儲備物資或者變更儲存地點，或因管理不善造成中央儲備物資缺失、質量明顯下降等行為，依國家有關法律法規和制度規定等進行處理，觸犯法律的依法追究相關法律責任。

根據法律規定，若將不應該報廢的救災物資認定已到達報廢標準，導致國家利益受損，則可能涉及濫用職權罪等瀆職犯罪；若物資確實達到報廢標準，行為人在報廢處置過程中通過非法手段，將該批木折疊床以全新名義放入市場流通，或明知存在對人體健康造成嚴重危害的可能而繼續正常銷售，則可能涉及生產、銷售偽劣商品犯罪。