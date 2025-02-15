甄嬛傳女星吹噓酒後無牌駕駛逃逸遭行拘　重播版余鶯兒戲份遭刪光

37歲女星崔漫莉在電視劇《甄嬛傳》中飾演心狠手辣的余鶯兒（余答應）而為人熟識。近日，她在直播期間自曝在東陽市橫店鎮拍戲時曾在酒後無牌駕駛，並肇事逃逸，後來又改口風稱自己「亂吹牛的」。周四（13日），浙江東陽公安通報稱，經查，崔漫莉的自曝內容為不實信息，已被行政拘留。事後，多名眼利的網友發現，正在北京衛視重播的《甄嬛傳》中，余鶯兒的戲份已經被刪。



周六（15日），「甄嬛傳余鶯兒被一剪沒」的關鍵字衝上微博熱搜，由於北京衛視正在重播《甄嬛傳》，多名觀眾發文指出，劇中余鶯兒戲份被全部剪光，有人更表示「剛看完倚梅園那兒，直接她的鏡頭都沒有了」。事後，內媒查證發現電視版本確實遭刪除，不過串流平台的版本則未受影響。但不少網友指出，日後可能連串流版本中的戲份也被剪掉。

網民熱議余鶯兒戲份被刪。（微博圖片）

網民熱議余鶯兒戲份被刪。（微博圖片）

網民熱議余鶯兒戲份被刪。（微博圖片）

據早前報道，周二（11日）凌晨，崔漫莉在直播期間自曝在橫店拍戲時與朋友喝酒，更在對方慫恿下無牌駕駛回酒店，結果倒車時將別人的車門撞凹，她和朋友便連夜逃逸躲到另一間酒店，直至翌日返回現場查看時，才發現閉路電視早已損壞，「那我還怕個屁啊」。

崔漫莉自爆無照駕駛。（微博圖片）

崔漫莉的言論引起關注。翌日，崔漫莉解釋，所謂酒後無牌駕駛只是吹牛，「怎麽可能是真實的事情，就是做夢夢到的事情」。

周四，浙江東陽公安通報稱，36歲的崔某某（崔漫莉）在網絡平台直播時，為博取眼球、吸引粉絲，編造自己曾在橫店拍戲時無證酒後駕車肇事逃逸的虛假事實，造成嚴重不良社會影響。目前，崔某某因虛構事實擾亂公共秩序，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，已被依法予以行政拘留。

中國女星崔漫莉（《後宮甄嬛傳》劇照）

崔漫莉生於1988年2月3日，安徽阜陽市界首市人，畢業於北京電影學院，2008年進入演藝圈，因在電視劇《甄嬛傳》中扮演心狠手辣、恃寵而驕的「妙音娘子」余鶯兒被觀眾熟知。

崔漫莉先後參演過愛情劇《蕓娘》、諜戰劇《潛伏》、奇幻劇《天師鐘馗》、諜戰劇《黎明之前》、穿越劇《宮鎖心玉》、宮廷歷史劇《武則天秘史》、《少年神探狄仁傑》等30餘部連續劇。

憑《後宮甄嬛傳》竄紅 後接連演出《天涯明月刀》、《蘭陵王》、《狄仁杰》等 點圖放大看更多崔漫莉照片：