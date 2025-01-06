台灣當紅歌手疑酒駕撞死的士司機不顧而去　直撞路中3人CCTV曝光

台媒報道，台灣歌手邱軍今日（6日）被爆出2024年底凌晨在基隆疑似酒駕，撞上正在路邊的計程車司機，造成兩人受傷，其中一名計程車司機搶救7天後不幸身亡。



報道指，邱軍肇事後未下車察看，直接駕車離開，事後警方循線找到他，並於12月29日到案說明，詢後依公共危險肇事逃逸等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。



台灣歌手邱軍。(網絡圖片)

邱軍開車撞死計程車司機，撞擊畫面曝光。（ETtoday新聞雲）

邱軍開車撞死計程車司機，撞擊畫面曝光。（ETtoday新聞雲）

台媒報道，事發於2024年12月27日清晨4點，根據監視器畫面，當時有3名計程車司機將車子停在路邊，3人站在車旁排班，此時邱軍駕駛車輛，竟直接朝3人撞上，導致2名計程車司機受傷送醫，其中一名李姓司機送醫搶救7天後不幸身亡。

當時警方獲報到場時，邱軍已不在現場，調閱監視器才發現，他肇事後未下車察看，直接駕車離開。事後警方傳他到案，他竟還回稱「很忙」等，直到同年12月29日他才赴警局製作筆錄。警方詢後依公共危險肇事逃逸等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。

台灣歌手邱軍。(中天新聞網)

台灣歌手邱軍。(網絡圖片)

台灣歌手邱軍。(網絡圖片)

邱軍來自屏東排灣族，現年25歲，原本從事木工工作，2021年為了一圓夢想，參加選秀節目《聲林之王3》，拿下第二名的成績後，2024年2月發行首張個人專輯《情歌手》，其中歌曲〈愛不愛我〉登上各大數位音樂平台的國語歌冠軍。

邱軍近期還因歌曲《運轉人生》爆紅，MV突破3000萬次點擊，邱軍自己的YouTube頻道突破5000萬次總點擊量，且該歌曲還是電視劇《華麗計程車行》插曲，入圍第59屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎。