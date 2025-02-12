「甄嬛傳女星」自爆無牌醉駕撞車　還不顧而去捱轟：怪不得沒戲拍

37歲女星崔漫莉過去在《後宮甄嬛傳》中飾演心狠手辣的余鶯兒而為人熟識。



近來傳出她在直播間爆料，稱自己曾醉駕且無牌駕駛並肇事逃逸，消息一出引發外界譁然！

崔漫莉自揭曾醉駕且無牌駕駛並肇事逃逸，引發外界譁然。（微博影片截圖）

崔漫莉自揭曾醉駕且無牌駕駛並肇事逃逸，引發外界譁然。（微博影片截圖）

崔漫莉自揭曾醉駕且無牌駕駛並肇事逃逸，引發外界譁然。（微博影片截圖）

憑《後宮甄嬛傳》竄紅 後接連演出《天涯明月刀》、《蘭陵王》、《狄仁杰》等 點圖放大看更多崔漫莉照片：

+ 12

崔漫莉近日在直播間爆料，說自己曾無牌駕駛且酒後開車出車禍，把對方的車撞到拱起來；不僅如此，她還稱自己在駕照過期後依舊開車上路，如果遇到交通警察盤問就裝糊塗，告訴對方不知道已經駕照過期。

消息一出，引來大批網友砲轟：

「本來就不是很光彩的事，還對外說」

「是為了提告知名度？自曝也是一種方法」

「26個人的直播間還能有人錄屏」

「甄嬛傳第一個污點演員出現了」

「怪不得沒人找她拍戲了」

「這位大姐還真敢說」



崔漫莉在演出《後宮甄嬛傳》後知名度大增，後來接連演出電影版《天涯明月刀》、電視劇《蘭陵王》、《少年神探狄仁杰》、《劉海戲金蟾》、《明月祭君心》等戲劇，不過在疫情後便轉戰經營直播平台。

【延伸閱讀】趙露思神隱後首露面！氣色極佳已能重新站立走路（點圖放大了解更多）：

+ 31

延伸閱讀：

大S羽化成仙！王月曝「22」數字背後涵義惹鼻酸

陳文茜認「疾病超出控制」 揭3次免疫治療進度

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】