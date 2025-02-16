山東漢花2000元狂擲8000套圈贏瑪莎拉蒂　一年使用權望換現金

近日，河南商丘柘城縣一名小販攤主將一輛價值170萬元的瑪莎拉蒂（Maserati）作為套圈獎品，引發關注。2月14日，來自山東濱州的王先生與住在河南的朋友確認攤主仍在擺攤後，從濱州驅車趕到商丘，買了2000元的套圈後，花了近3個小時，終於成功套中。不過他表示，希望將車輛的一年使用權換成現金。



據內媒報道，王先生表示，自己平時喜歡打籃球，「我三分球還挺準的，平時經常去夜市套圈，基本都有收獲，過年時我花150元套中了6只大鵝。」

他回憶，2月14日當天扔了近8000個圈，除中途喝了一瓶紅牛外，基本沒有休息，「連續扔了幾千下，現在手還有點酸。」這次的「套圈之旅」，是王先生與其朋友提前約定好的，不論是否成功，都最多只能花2500元，「我們抱著試試看的心態，這次能套中主要是運氣好。」

王先生補充，成功套中也離不開攤主的支持，「攤主送了我們很多圈，還讓我們嘗試套了很多其他物件。」

山東漢赴河南套圈，套中瑪莎拉蒂。

據悉，有網民此前曬出影片稱在河南一套圈小攤發現最高獎品是一台瑪莎拉蒂車，周圍店鋪表示確有此活動。該套圈攤位上，除了車還有牛羊等動物作為獎品。老板稱，是可以套中瑪莎拉蒂的，「搏一搏，看看有沒有高手」。據網民介紹，套中後有一年使用權。

談及套圈的技巧，套中瑪莎拉蒂的王先生說，套圈分為單圈和壓圈，需根據物品形態的不同，選擇不同的套圈方式。他習慣利用胳膊和腰部的發力推圈，但有些人可能習慣甩圈或者搶圈。2021年，王先生曾在社交平台中分享過套圈的技巧，相關影片播放量達50余萬次。

套中該瑪莎拉蒂後，擁有車輛一年使用權。

2月12日，在互聯網上專業玩套圈的博主「圈王」虎哥也曾花8500元套這輛瑪莎拉蒂，單連套10小時未中，胳膊還被拉傷。當事人稱：「感覺神仙來了都得花200塊錢哭著走，等胳膊好了還要繼續套。」

此外，有攤主透露，春節期間套圈攤位日均收入可達五六千元，尤其是初一到初六，客流量大，微信收款每日超200筆。業內人士表示，此類豪車獎品去年已出現，雖為噱頭，但真實有效，套中即可開走。「像這個攤主拿二手瑪莎拉蒂來當獎品擺攤套圈的，他肯定不會賠本的。」