河南一學校被法院查封　曾涉過百宗司法案件　家長憂影響子女開學

有家長反映，河南鄭州航空港育人國際學校因被法院查封，學生無法正常開學。公開資料顯示，學校涉及過百宗司法案件。2月11日，該校招生電話已顯示「暫時無法接通」。



《大皖新聞》報道，2月10日，有家長稱，河南鄭州航空港育人國際學校突然被法院查封，孩子面臨無法開學的窘境。圖片顯示，學校大門被貼上封條，為鄭州航空港經濟綜合實驗區人民法院於2025年1月24日所封。

家長介紹，孩子在該校讀初中，按原計劃將於近期開學，但2月10日突然從老師處得知，因學校「打官司輸了」已被查封，可能無法如期開學。此事波及到該校小學部和初中部，眼看開學日期愈來愈近，家長也在密切關注此事，希望校方盡快提出最終解決方案。

河南鄭州航空港育人國際學校大門被貼上封條。（大皖新聞）

鄭州航空港育人國際學校微信公眾號發布的介紹顯示，該校位於鄭州市航空港區，占地132畝，建築面積12萬平方米，是一所集幼兒園、小學、初中為一體的學校。公眾號最近在1月22日放寒假當天更新內容。2024年12月5日，該校還發布了2025年招生公告。

早在2022年，該校就被曝出拖欠教師工資。企查查平台信息顯示，該校涉及司法案件達123宗，2022年至2024年，25次被列為失信被執行人，涉案總金額達13778.20萬元（人民幣，下同），學校法定代表人劉某32次被限制高消費。

企查查平台信息顯示，該校涉及司法案件達123宗。（大皖新聞）

區教育部門工作人員稱，此事是因為年前學校存在糾紛被法院查封，現在學校已完成搬遷，並向家長發出具體方案，學生已妥善處理，學生學籍沒有改變，「我們不會讓孩子沒有學上的」。

鄭州航空港經濟綜合實驗區相關部門工作人員稱，該校在轄區有一個校區，2017年開始辦學，後來因自身經營等原因，將場地售予另一間學校，但事後租用原址，並約定2023年搬離，但因學校未如期搬離，對方才起訴。今年1月，法院依法作出判決，要求學校搬離，貼上封條。

工作人員表示，該校現有200多名在校學生。目前，該區的教育、網信以及法院、檢察院等部門都關注此事，還成立專班處理，教育部門也在積極對接，將妥善處置。