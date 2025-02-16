河南景區「巨人」演員爆紅　擁2.33米身高穿59碼鞋　遊客慕名而來

河南開封萬歲山景區的25歲演員阿卜杜卡哈爾·賽麥提，因擁有2.33米身高而爆紅，不少遊客慕名而來一睹巨人。

阿卜杜卡哈爾爆紅後，不少網民誤以為其患有巨人症，甚至有部分自媒體以「巨人症演員」等字眼為題炒作。經紀人袁女士介紹，阿卜杜卡哈爾的身體非常健康，並非患有巨人症，他與弟弟努爾艾力·賽麥提已簽署景區長期合約。



《封面新聞》報道，在河南開封萬歲山大宋武俠城的仿宋街上，每天上午10時，身穿灰白皮草的阿卜杜卡哈爾便會手執「權杖」，自城樓緩步而下，身高1.65米的弟弟努爾艾力·賽麥提，則猶如「帶刀侍衛」一樣緊守在哥哥身旁。

賽麥提兩兄弟來自新疆，今年1月29日在萬歲山景區正式開始演出，身高2.33米的阿卜杜卡哈爾立即引起遊客關注。雖然普通話說得不好，但阿卜杜卡哈爾仍會主動與遊客互動，伸出手掌與遊客比大小，小朋友經常會將手貼在他的掌心，他則輕輕翻轉手掌和小朋友玩。

阿卜杜卡哈爾與小朋友互動。（封面新聞）

阿卜杜卡哈爾與小朋友互動。（封面新聞）

在景區表演時，體重130公斤的阿卜杜卡哈爾每走一步路，腳下的木板都會發出細微震顫。弟弟努爾艾力介紹，哥哥第一次離開新疆，正在努力適應新生活，雖然平時走路好像不太自然，但日常生活都能夠自行解決，完全不用幫忙，只是有時走路多容易疲憊，需要有人在旁攙扶。

阿卜杜卡哈爾爆紅後，不少網民誤以為其患有巨人症，甚至有部分自媒體以「巨人症演員」等字眼為題炒作。

經紀人袁女士介紹，阿卜杜卡哈爾在16歲時就已有兩米多高，但並非患有巨人症，兩兄弟每年都會做身體檢查，醫生也說身體非常健康，沒有任何問題。至於身高可能是遺傳爺爺，「畢竟爺爺也有2米1」。

身高1.65米的弟弟努爾艾力猶如「帶刀侍衛」一樣，緊守在哥哥阿卜杜卡哈爾身旁。（封面新聞）

努爾艾力介紹，哥哥此前都在家中幫父母務農，沒有時間、機會離開新疆，雖然有着巨人般的身高，但鄰居、朋友對他很友好，同學們沒有把他當成異類。他又提到，父母曾為哥哥定做一張3米的大床，在萬歲山景區，經紀公司則將兩張1米5的床合併起供其使用。

擁有2.33米身高的阿卜杜卡哈爾，同樣有着59碼的大腳。由於網上難以找到59碼鞋，袁女士近日便在社交平台上求助，希望有人能夠告知何處能定造超大碼布鞋。在評論區，許多網民留言稱可以免費幫忙定造鞋子，袁女士表示感謝大家的好意，但不希望免費接受善舉，仍會按照實際價格支付。目前，阿卜杜卡哈爾的大碼鞋已在製作當中。

遊客包圍着阿卜杜卡哈爾。（封面新聞）

阿卜杜卡哈爾看似很疲憊。（封面新聞）

阿卜杜卡哈爾主要的演出內容是角色扮演，與遊客互動，包括握手、拍照和比手大小等。他提到，曾經有位阿姨趁與跟他握手互動時，偷偷塞了200元便立刻離開，但因當時遊客眾多，他未能尋回對方。阿卜杜卡哈爾和弟弟表示，他們對阿姨的舉動感到溫暖、感動，但不想接受這些錢，「可以靠自己的努力來掙錢，想把這筆錢捐給有需要的人」。

除了在景區擔任表演嘉賓，兄弟二人還會在社交平台上直播，但他們一直關閉了打賞功能。努爾艾力表示，大家賺錢都不容易，不想讓網民們為他們破費，「大家能喜歡我們，就已經很開心了，我們可以通過自己的雙手創造價值，可以通過自己的雙手改變生活，所以不想接受網友的錢」。

針對阿卜杜卡哈爾在行走時行動不便的情況，景區曾表示會重新編排節目，盡可能讓他在表演中更加舒適。袁女士介紹，未來會增加新劇情，重新打造演出場所，類似巨人之家與小矮人，「他的演出相對來說也會更加地輕鬆，不會讓他站那麽長時間」，並透露兩兄弟與經紀公司和萬歲山景區已簽長期合約，「至少說在這一年內，他們都會在景區內工作，這裏的收入比在新疆要多，也能讓他們的父母更輕鬆些」。

阿卜杜卡哈爾與努爾艾力。（封面新聞）

阿卜杜卡哈爾也稱，網民拍攝到他很疲憊，走路一瘸一拐，並非工作壓力大所致，而是其左腳比右腳長，「另外我表情天生就是那樣，不是因為疲憊，這份工作對我來說挺輕鬆的，我很喜歡這份工作」。

努爾艾力表示，他很慶幸和哥哥能夠來到萬歲山，有平台能夠展示自己，他們也在不斷學習、研究，希望未來能夠有更好的表演回報給遊客。