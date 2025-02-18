囚犯傳遞加密信息　監獄民警利用新華字典及元素周期表破譯

上海市軍天湖監獄有服刑人員借助《新華字典》及化學元素周期表，加密其他服刑人員及其親屬的電話號碼等信息，試圖用書信寄出或出獄後帶走。



《澎湃新聞》報道，上海市軍天湖監獄民警張熠輝介紹，服刑人員陸波是一名「80後」，2019年因非法吸收公眾存款罪被判刑。在獄中，服刑人員可與家屬書信往來，民警會在信件寄出前檢查。2023年底，陸波曾在和家人的書信中，用「加密」的方式向外界傳遞電話號碼。

張熠輝稱，陸波曾利用化學元素周期表「說暗語」，他利用化學元素所在位置對應不同的數字，把化學元素穿插在正常的書信中，比如氧、氫元素分別對應元素周期表中哪幾個數字，將數字組成後就是手機號碼。

根據監獄罪犯管理相關制度，監獄對陸波的違規違紀行為作出相應處罰。張熠輝判斷，陸波試探一次不成功，肯定會再次試探，「如果他（出獄時）想帶走一些東西，肯定會在這之前操作，特別是可能夾帶其他服刑人員或其親屬的聯系方式」。

民警利用《新華字典》破譯「解密」。（澎湃新聞）

2024年5月下旬，在一次例行檢查中，張熠輝在陸波的個人物品及生活區域發現其經常使用的筆記本，內容有他感興趣的日常手寫摘抄；有其他服刑人員的姓名、電話號碼、QQ號等聯繫方式；有的是姓名加元素周期表中的元素，還有「黌司蕆肌」「服誤咑零竄」等漢字組合的暗語。

張熠輝發現，有些字確實不常見，甚至不知道如何發音，他知道陸波文化程度不高，這些生僻字很可能是從書上抄錄。而在獄中，服刑人員幾乎人手一本《新華字典》，「他們閱讀時碰到不會的字也會去查」，張熠輝便立即針對陸波寫的生僻字，在《新華字典》中相應查找，嘗試破譯「解密」。

民警利用《新華字典》破譯「解密」。（澎湃新聞）

張熠輝介紹，這次的加密方式和借助化學元素周期表相似，「只不過這次用的是漢字所在頁碼的集合。為了混淆視聽，他還利用了多音字」。陸波被識破後也接受了處罰，後來安分守紀，2024年6月刑滿出獄。

對於服刑人員為何不能互相留下聯繫方式。軍天湖監獄相關負責人介紹，監獄中服刑人員可能會因為共同遭遇產生親近感，但這種關係缺乏真正的了解和信任基礎。其次，存在利用監獄內建立的關係進行欺詐等違法活動的風險。

因此，監獄不建議服刑人員刑滿釋放後互相聯繫，也不建議在押服刑人員通過即將釋放人員帶信給家人，這是出於保護服刑人員及其家屬的利益，以及維護社會安全和秩序的需要。監獄正加強對服刑人員的法治教育和道德教育，助他們樹立正確的價值觀和人生觀。