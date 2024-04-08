服刑期間騙獄友逾10萬　贓款被親屬揮霍一空　90後男再因詐騙獲刑

甘肅90後男子李某因詐騙罪獲刑，在監獄服刑期間，他多次騙取在同監區服刑的幾名獄友超過10萬元（人民幣，下同），並以銀行轉賬方式轉至李某父親的賬戶，親屬將所獲贓款全數揮霍。

據中國裁判文書網，李某因犯詐騙罪獲刑3年5個月，罰款3萬元，與前罪犯詐騙罪餘刑及罰款併罰，合併執行有期徒刑6年，罰款13萬元。



公開司法文書顯示，從2007年開始，李某先後因搶劫罪、盜竊罪、詐騙罪等罪名入獄服刑。李某最後一次入獄服刑是2020年12月4日，罪名是詐騙罪，被判囚6年半，但尚未服刑完畢，李某就因在監獄內詐騙同監區獄友，被甘肅省酒泉監獄立案偵查並隔離審查。

據公訴機關指控，2023年3月8日，服刑人員吳某到酒泉監獄服刑，與李某關押於同一監室。李某利用自己擔任分監區生活委員和紀律委員的機會，向吳某謊稱可以調整輕鬆勞動崗位、照顧生活，取得吳某信任。

吳某通過撥打親情電話，以及利用外協人員熊某捎帶紙條傳遞信息的方式，告知家人向李某父親名下銀行賬戶轉賬。一周後，吳某親屬向李父轉賬10萬元。

李某又以可讓吳某在獄內過得輕鬆一點，可以為其辦理假釋為由，要求吳某再次轉賬6萬元，吳某因家庭原因未支付。

同監區的另外幾名獄友亦被騙。根據公訴機關指控，李某與獄友梁某聊天時，得知對方在獄內香煙等生活物資不夠，便謊稱可以向其提供香煙及其他貨物，梁某通過撥打親情電話的方式，通知家人向李父轉賬4000元。

2023年3月，李某以可為獄友董某違規帶高檔香煙及生活用品進監獄為由，取得董某信任，對方採取撥打親情電話、利用外協人員熊某捎帶紙條給李父傳遞信息，再通過李父聯繫董某親屬轉賬。同年6月6日，董某家屬向李父轉賬3800元。

此外，李某以可為獄友肖某提供生活關照、安排輕鬆勞動崗位為由，取得肖某的信任，採用撥打親情電話、利用外協人員熊某捎帶紙條給李父傳遞信息，再讓李父聯繫肖某親屬轉賬。2023年6月6日，肖某家屬向李父轉賬5000元。

公訴機關指控，李某多次騙取同監區服刑的吳某、梁某、董某、肖某錢款共計172800元，其中60000元未遂，112800元全部以銀行轉賬方式轉入李父的銀行賬戶。

案發後，李父向酒泉監獄退繳贓款45000元，案涉人員熊某退繳8500元，合計退繳53500元，其餘未退繳。

甘肅省酒泉市肅州區人民法院審理認為，李某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額巨大，其行為已觸犯刑律，構成詐騙罪，控方指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。

李某到案後能如實供述犯罪事實，有坦白情節，並自願認罪認罰，案發後其親屬退賠被害人部分損失，依法應從輕處罰；有前科劣跡，可酌定從重處罰；被告人在前罪刑罰執行完畢以前，又犯新罪，應對新罪與前罪進行併罰。

對於辯護人所提被告人願意繼續退贓的辯護觀點，經查，李某在監獄服刑，自己並無能力退贓，其親屬已將所獲贓款揮霍，至今並未繼續退繳，該辯護觀點不予採納。

最終，法院判李某犯詐騙罪，判囚3年5個月，罰款3萬元，與前罪犯詐騙罪餘刑2年10個月，罰款10萬元併罰，合併執行有期徒刑6年，罰款13萬元。此外，已退繳的53500元，按比例發還被害人，剩餘59300元繼續予以追繳。