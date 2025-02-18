派作弊器、發射器組織在職考研作弊　廣東6人團夥被判刑

廣東珠海市香洲區檢察院近日公布一宗組織考研作弊案，案中團夥使用多個作弊器及發射器組織在職考研作弊，最終，6名被告犯組織考試作弊罪，被判處有期徒刑1年4個月至4年6個月不等，並處罰金。



據微信公眾號「香洲檢察」介紹，2023年5月，龔某某夥同已被判刑的劉某某，合謀在全國在職研究生招生考試中組織作弊，商定由龔某某負責招收考生、替考生購買社保以取得報考資格、向考生發放作弊器並傳授使用方法、在考場外圍放置信號發射器等事宜，劉某某負責提供作弊所需的工具、獲取考題及答案、通過發射器向考場內考生發送答案等事宜。

袁某某、喻某某、曾某某、朱某某和王某某之後陸續加入，通過招生中介招攬數十名考生，承諾以作弊方式幫助他們通過2024年在職研究生招生考試，並收取上萬元高昂費用。曾某某利用其名下在珠海開辦的多家公司，為上述來自北京市、湖北省等多地的考生偽造勞動關係，並繳納珠海市社保費用，幫助其取得珠海考區的考試資格。

2023年11月底，龔某某向劉某某買入約40個作弊器及2個發射器，再通過朱某某等人聯絡欲參與作弊的考生到武漢市某酒店參加集中「培訓」，內容是向考生介紹作弊方式、發放作弊器及傳授作弊器的使用方法，並以每個1000元人民幣的價格收取部分考生作弊器的押金。考試前，龔某某、王某某前往上述考生所在的考場附近踩點並放置作弊信號發射器。

廣東珠海市香洲區檢察院近日公布當地一宗組織考研作弊案。（資料圖片）

同年12月23日，全國碩士研究生招生考試正式開始，不過在考務的嚴密防控和法律的威嚴下，3名考生使用作弊器的過程被監考人員當場查獲；1名考生攜帶作弊器進入考場時，被安檢人員當場查獲；1名考生攜帶作弊器進入考場後，因害怕未敢使用；2名考生因害怕未將作弊器帶入考場，後自行丟棄。最終，上述團夥的違法行徑以失敗告終。在公安機關全面偵查下，參與作弊的考生如實供述相關事實，5名被告陸續被抓獲歸案，1名被告主動投案自首。

承辦檢察官受理案件後，全面審查在案證據，引導偵查機關追查同案犯，及時固定作弊電子設備、聊天記錄、轉賬記錄等客觀證據，全面查明犯罪事實和非法獲利金額，最終對被告龔某某等6人以組織考試作弊罪依法提起公訴。2024年9月，法院一審判決他們犯組織考試作弊罪，判處有期徒刑1年4個月至4年6個月不等，並處罰金，依法沒收違法所得。被告人王某某提出上訴後又撤回上訴，該判決現已生效。