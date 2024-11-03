17歲中專生姜萍打入阿里巴巴全球數學決賽　官方：老師協助作弊

本年7月，17歲內地少女姜萍在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中獲得第12名，順利晉級決賽，並作為決賽選手中唯一一位中專生（類似香港的職專學生）受到關注，同時卻引起造假質疑。



阿里巴巴官方今日（3日）公布，姜萍的老師王閏秋在預選賽中對其指導的學生提供幫助，違反了預選賽關於「禁止與他人討論」的規則。



姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。（微博＠新聞晨報）

姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。（微博＠新聞晨報）

其他選手全來自北大清華劍橋等名校 點圖了解更多：

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姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。在進入決賽的前20名選手中，除了姜萍，其他人均來自北大、清華、麻省理工、劍橋等名校。

姜萍的老師王閏秋也是今年的參賽者，預賽名次為全球125名。

阿里巴巴全球數學競賽組委會今日（3日）公布決賽獲獎名單，姜萍和她的老師王閏秋未獲獎。

組委會指，江蘇省漣水中等專業學校教師王閏秋和其指導的學生入圍決賽，引發社會關注。根據決賽閱卷結果，二人未獲獎。據調查了解，王閏秋在預選賽中對其指導的學生提供幫助，違反了預選賽關於「禁止與他人討論」的規則。

組委會指，這也暴露出競賽賽制不夠完善、管理不夠嚴謹等問題，對此表示誠摯的歉意。

江蘇省漣水中等專業學校教師王閏秋。（截圖）

江蘇省漣水中等專業學校教師王閏秋。（金山網）

校方：給予涉事老師誡勉談話處理

江蘇省漣水中等專業學校同日發布情況通報：據調查了解，在2024阿里巴巴全球數學競賽預選賽中，教師王閏秋對指導的學生提供幫助，違反了預選賽關於「禁止與他人討論」的規則。經研究，校方給予王閏秋誡勉談話處理，取消本年度評先評優資格。