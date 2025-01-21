蘭州公安破獲考車牌作弊案　考生戴微型耳機靠無人機「教路」

甘肅蘭州市公安局交警支隊早前破獲一宗考車牌時利用無人機作弊的案件，被告涉嫌以無人機在上空觀察考試情況，一旦情況有異，便會通過微型耳機指示同夥如何操作。



蘭州市公安局介紹，2024年8月15日，蘭州市裕華金蘋果機動車考場內正進行科目二考試（場地駕駛技能考試），駐場民警在監控音視頻時，發現考試車內傳出異常聲響。民警與工作人員趕往現場後，發現考場上空有一架無人機盤旋，且在發現異常後迅速飛離。

民警檢查楊某的考試車輛後，當場查獲他用於作弊的相關電子設備。考試作弊的行為敗露後，楊某交代了自己夥同他人利用無人機在場外遙控指揮、通過無線音頻傳輸設備協助考試作弊的違法事實。

有考生在考車牌時利用無人機作弊。（蘭州公安）

蘭州市裕華金蘋果機動車考場。（影片截圖）

楊某供述，同夥李某釗提前勘察了考場地形、信號傳輸等情況，選擇一款隱蔽性較好且飛行穩定的無人機作為作弊工具。該無人機配備高清鏡頭和高性能的無線信號傳輸設備，能夠清晰地拍攝到考試車輛的情況，並將實時畫面傳輸到考場外李某釗的操作設備上。

考試當天，李某釗在考場外一處較為隱蔽的位置操控無人機，讓無人機在楊某駕駛的考試車輛上空保持一定高度盤旋。李某釗通過無人機傳輸回來的畫面，密切關注楊某的考試情況。一旦發現楊某在考試中遇到操作難題，他便立即通過無線音頻傳輸設備，利用事先約定好的語音指令，指揮楊某進行相應的操作。

偽裝成頸鏈的藍牙接收器。（蘭州公安）

作弊中使用的微型耳機。（蘭州公安）

李某釗還精心規劃了無人機的飛行路線，盡量避開考場內的監控攝像頭。同時，他將藍牙接收器偽裝成項鏈，讓楊某佩戴在身上，微型耳機則藏於楊某耳中，讓人難以從外觀上察覺到有異樣。李某釗協助楊某作弊，非法獲利1800元（人民幣，下同）。

2024年8月16日，榆中縣公安局對李某釗涉嫌組織考試作弊案正式立案偵查。同日，李某釗被依法刑事拘留。8月29日，經榆中縣人民檢察院批准，李某釗被依法執行逮捕。目前，李某釗已被榆中縣人民法院判囚8個月，罰款3000元。