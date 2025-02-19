女子用手機看影片竟流量超34GB欠費過萬　聯通回應：正在處理

山東濰坊市女子小陶近日爆料，指自己用手機看影片，去年11月的手機話費達到8700多元（人民幣．下同），加上違約金目前已欠費逾萬元。她對此提出質疑，聯通客服人員表示正在處理當中。



周一（17日），小陶向內媒介紹，自己剛上大二，該手機號已用了近10年，由於咭已沒有流量，平時她會用另一張卡咭來上網。前段時間，她換了一部雙卡雙待新手機，但可能設置錯了，沒想到才用了幾天，流量已經超過34GB，資費達8700多元，期間也沒有收到欠費短信，折合下來每1GB流量費高達258元。她質疑欠費如此之多，營運商為何不提醒她，也不停機。

小陶近日爆料，指自己用手機看影片，去年11月的手機話費達到8700多元，加上違約金目前已欠費逾萬元。（金羊網）

之後，小陶作出投訴，聯通工作人員表示可以減免一部分欠費，但她自己還需承擔1800多元費用。小陶不服，將情況又反映給了工信部門。隨即，一名自稱聯通工作人員的人通過微信聯繫小陶，對方要求提供銀行卡咭號，稱會把欠費匯至小陶賬戶用於繳費。小陶一開始同意了，但後來覺得這不是簡單的轉賬問題，便通過電話拒絕該方案，希望營運商能夠直接消除欠費。

濰坊當地一家聯通營業廳工作人員向媒體表示，一般用戶流量超出套餐配額都會有短信提醒，她也不清楚小陶為何沒有收到短信。隨後，濰坊聯通10010客戶服務熱線工作人員表示，確實查詢到了小陶的欠費信息，他們正在處理當中，但無法告知有關情況給機主以外的人。