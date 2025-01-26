公安部：加強電話卡源頭治理 攔截涉詐電話訊息
撰文：林芷瑩
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緬甸電訊詐騙園區肆虐，內地SIM卡已實行實名註冊制，究竟詐騙犯如何規避實名制獲取大量SIM卡，再對內地民眾實施詐騙，引發輿論關注。
公安部部長王小洪1月24日召開全國打擊治理電訊網絡詐騙工作視像會議，要求加大通訊領域監管力度，狠抓電話卡源頭治理，採取有效措施攔截涉詐電話和訊息。
王小洪要求，要加強情報研判，強化精準打擊，持續對電信網絡詐騙犯罪發起猛烈攻勢，做到依法嚴厲懲處。加大通訊領域監管力度，狠抓電話卡源頭治理，採取有效措施攔截涉詐電話和信息。
王小洪要求，強化「資金鏈」治理，有效阻斷涉詐資金轉移通道。加強互聯網企業監管，強化公民個人信息保護，抓好網上巡查執法，有效清理整治網絡亂象。用心做實反詐宣傳，提高群眾防騙意識和能力。深化國際執法合作，堅決保護中國公民人身財產安全。
據此前報道，內地三大電訊商曾被揭有內鬼，他們非法獲取電話卡後，會將手機卡轉往國外，用於網絡賭博、電信詐騙、洗錢等犯罪活動。
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