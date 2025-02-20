杭州婦取78萬現金給子當彩禮錢？兒稱「我早結婚了」揭詐騙案

近日，浙江杭州市的徐女士在享受短劇休閒時，卻意外成為詐騙分子的目標，險些損失78萬元人民幣。



63歲的徐女士退休前曾從事財務工作，習慣於銀行投資理財，過著獨居的生活。她常在「紅果免費短劇」App上觀看劇集，正當她沉浸在劇情中時，屏幕上彈出一則高額收益的投資廣告，吸引了她的注意。

對於數據敏感的徐女士，出於好奇點擊了廣告並填寫了個人信息。不久後，她接到一通自稱平台「客服」的電話，對方熱情地介紹了高收益的理財產品，甚至聲稱這是一個穩賺不賠的投資項目。即使作為資深的退休財務專業人士，徐女士也難以抵擋對方的話術，最終決定質押保險貸款及取出即將到期的理財產品，準備將共計78萬元現金交給指定人員。

徐女士準備將共計78萬元現金交給指定人員。（魯中晨報）

在關鍵時刻，反電信網絡詐騙專用號碼「96110」的話務員及時聯繫了徐女士。她表示這筆錢是為兒子結婚的彩禮，稱自己沒有投資理財。憑借豐富的反詐經驗，話務員判斷情況異常，立即聯繫到徐女士的兒子，一查才知道對方早就結婚，確定徐女士遭遇電信網絡詐騙。

之後，民警張萬杰迅速趕到徐女士家中，並在了解情況後，立即帶她前往最近的銀行存入78萬元現金，隨後將她帶回派出所進行進一步的防詐教育。

警員正勸阻徐女士。（魯中晨報）

在派出所，反詐專員徐玉梅耐心講解各類詐騙案例，提醒徐女士保護自己的財產。經過數小時的勸說，徐女士終於意識到事情的嚴重性，感激地表示：「要不是你們及時出現，我這一輩子的積蓄就沒了，太感謝你們了！」