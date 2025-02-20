哪吒2｜敖閏同款｢裂空爪｣爆紅要價上千　穿戴甲排單到一個月外

《封面新聞》報道，內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》火熱上映中，而西海龍王敖閏的「裂空爪」同款的美甲也在電影外受到觀眾追捧。據介紹，因為製作複雜，相關美甲線下要價至少上千元（人民幣，下同），而有店舖製作的同款穿戴甲訂單已經排到了一個月之後。



相關美甲示意圖。（封面新聞）

相關美甲。（微博）

據網絡平台數據，《哪吒之魔童鬧海》總票房（含預售）已超125億元，相關衍生產品也受到觀眾追捧，包括電影中西海龍王敖閏的同款｢裂空爪｣美甲。

四川一家美甲店的美甲師海燕表示，近日常常有客人來詢問敖閏姑姑的同款美甲，但均被她們拒絕了，因為要做出電影中同款立體形式的「裂空爪」需要極其複雜的手藝，她們店舖無法承接：「做這種凸起來的、向下勾起來的鷹爪美甲至少要上千元，而且還要做好幾天才能完成。」

相關美甲。（微博）

敖閏。（哪吒2）

而不少商家也推出了更便捷的同款穿戴甲，河北小兔子穿戴甲店內，敖閏的穿戴甲有三款，根據做工的複雜程度不同，分別定價為128、168、268。店員表示，目前訂單已經排到了一個月以後，就算加急，最快也要三個周。