《哪吒2》內地延長上映至3月30日 網民 ：期待上榜全球前三
撰文：許祺安
出版：更新：
據電影《哪吒之魔童鬧海》官方微博消息，《哪吒2》的密鑰延期，將延長上映至3月30日。
據介紹，在電影行業中，密鑰是版權保護的概念，院線在影片公映前會獲得加密的數字拷貝文件，只有獲得密鑰後才能正常放映，從而避免片源提前洩露的風險。而密鑰延期是指電影在影院的上映時間可以通過延長電子密鑰的有效期來延長。
不少網民表示支持：「太好了，期待上榜世界電影票房前三。」「接下來的周末，有去處了 」「這也才兩個月，根本不算長」「這每人不得刷個三四次，票房還能衝擊新高，不愧是哪吒」「看來目標是沖全球第一票房！ 」
截至目前《哪吒2》累計票房（含預售及海外票房）已超123億人民幣，登頂全球動畫電影票房榜，進入全球票房榜前8。
周星馳連發10次｢我要睇哪吒2｣ cos哪吒經典造型：入場嘅基本配置全球票房持續攀升 《哪吒》何以觸動當代觀眾？《哪吒2》出海「餃子」飄香 醫科生導演讓中國動畫接近世界巔峰哪吒2｜2.18銅鑼灣舉行首映禮 全球總票房破120億哪吒2於2月22日起港澳全面上映 今在本港舉行首映《哪吒2》票房超《獅子王》達120億 成全球前10唯一亞洲電影