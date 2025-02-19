《哪吒2》內地延長上映至3月30日　網民 ：期待上榜全球前三

據電影《哪吒之魔童鬧海》官方微博消息，《哪吒2》的密鑰延期，將延長上映至3月30日。



《哪吒2》內地延長上映至3月30日。（官方微博）

據介紹，在電影行業中，密鑰是版權保護的概念，院線在影片公映前會獲得加密的數字拷貝文件，只有獲得密鑰後才能正常放映，從而避免片源提前洩露的風險。而密鑰延期是指電影在影院的上映時間可以通過延長電子密鑰的有效期來延長。

不少網民表示支持：「太好了，期待上榜世界電影票房前三。」「接下來的周末，有去處了 ​」「這也才兩個月，根本不算長」「這每人不得刷個三四次，票房還能衝擊新高，不愧是哪吒」「看來目標是沖全球第一票房！ ​」

電影亦會在2月22日港澳地區上映。（《哪吒之魔童鬧海》港版海報）

截至目前《哪吒2》累計票房（含預售及海外票房）已超123億人民幣，登頂全球動畫電影票房榜，進入全球票房榜前8。