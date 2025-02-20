傳好利來表揚員工連續工作29小時惹議　店主：與事實不太相符

《中國新聞周刊》報道，小紅書有網民爆料稱，四川一家好利來通報表揚兩名員工連續工作29小時，事件引發爭議。涉事門店店長回應稱，網帖中的內容與事實不太相符，店方願意配合政府部門調查。



四川一家好利來被指表揚員工連續工作29小時。（中國新聞周刊）

2023年10月26日，江蘇無錫，好利來。（視覺中國）

好利來是內地網紅蛋糕店，一位小紅書網民曬出一張截圖稱，好利來四川成都一家門店在通報中指，兩名員工「主動留店通宵製作準備情人節產品和相關工作，連續奮鬥了29個小時，展現出積極主動的責任感和拼搏精神尤其突出，經市場領導小組研究決定，給予每人獎勵1000元（人民幣，下同），以資鼓勵。」 並要求統計當天工作超過20小時的人員名單。

2024年12月24日，湖北宜昌，在國貿大廈，Holiland好利來宜昌首店平安夜開業，造型別致的「聖誕樹」小蛋糕受青睞。（視覺中國）

涉事門店店長回應稱，被表揚的確實是該店員工，但對於該員工加班情況並不了解。成都高新區勞動監察大隊職員稱，根據《勞動法》相關規定，每月加班時長不得超過36小時，目前尚未收到相關投訴，會進一步關注此事，若有投訴將進行調查。

事件在網絡引發熱議，不少網民表示不能理解通報的行為：「不是更應該關心員工身心健康麼？這並不是一件值得鼓吹的事情」「連續工作29個小時？！這個是值得讚揚的事嗎？好傢夥，比周扒皮還厲害」「都提倡29小時，這個獎勵也許就成了喪葬費了」。

好利來。（視覺中國）

據《極目新聞》報道，該門店店長再次回應稱，他也是看到相關報道才得知此事，但是報道內容與事實不太相符，網友有所曲解，店方也願意配合有關部門調查。至於實際情況到底如何，對方稱不便回覆。好利來客服也表示，該情況正在進行核實。