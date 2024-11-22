37人待死無期　台灣死刑存廢爭議

「我要把真實當做是夢境，把夢境當做是真實，才可以活得下去。」這是台灣一名「待死」死刑犯曾經受訪時吐露的心聲，漫長的監獄生活難以忍受，可見一斑。如今台灣共有37名收監的死刑犯，平均每人已被囚禁21年。他們每日待在不足50平方呎的牢房裏，面對惡劣的衛生與食品條件，身體和心理狀態每況愈下，等待著不知道何時降臨的死亡。



依據台灣刑法第33條及第35條，死刑是主刑的一種，也是最重的刑罰。2024年初，台灣法庭受理37名死刑犯提出的死刑釋憲聲請，指死刑違反平等權、生存權，聲請憲法審查。9月宣判結果——死刑「部分合憲」但提高判處死刑的門檻。台灣廢死聯盟等組織發起訪談死囚計劃，關注待死現象。

在2000年前，台灣犯人在死刑定讞後約一個星期內便會被執行死刑。但1999年，台灣政府頒訂「審核死刑案件執行實施要點」，給予法務部長在死刑執行前再度審核的許可權，雖然延緩死刑執行時間，但間接導致待死現象出現。

台灣廢除死刑推動聯盟（下稱廢死聯盟）2003年成立，最初由台灣人權促進會、民間司法改革基金會和台北律師協會等團體組織而成，目的是要求政府暫緩執行死刑。聯盟執行長林欣怡十幾年前便關注到死囚「待死現象」。2021年，一個針對全台死刑犯的訪談——「死刑定讞和無期徒刑收容人訪談計劃」開啟，林欣怡為團隊核心成員之一。團隊深度採訪37名死刑犯及抽樣的40名無期徒刑囚犯，歷時兩年完成。

林欣怡表示，所有人想起死刑犯，都是案發那一刻的可惡形象：

沒有人有機會知道他們的經歷，為什麼會犯罪，以及關到監獄裏的現狀又是如何？ 我們希望大家可以理解這件事情，就知道他們再也不是當時犯錯的那個人。

囚廿載身體漸衰

廢死聯盟執行長林欣怡透露，死囚們每日過著大同小異的生活，早上6至7時起床，晚上9時睡覺，除偶爾與親屬會面及出外運動，他們大部分時間都在逼仄的監獄度過。囚禁死囚的舍房非常狹小，兩人一間，每間僅有1.368坪（約48.7平方呎）的空間，灰牆上有一扇小小的窗戶，但因位置太高絲毫看不見外面的世界，囚犯們每日只有半個小時左右運動時間。遇上天氣不佳、監所人手不足的情況，時間還會被縮減，或只能在舍房外的走廊活動。有死囚慨嘆：

我就一直卡在這鬼地方，不到兩坪大的房間，就這樣卡了二十幾年，還要在這多久？

監獄內的飲食條件較差，死囚們每月的伙食大約需要2100元（新台幣，下同），平均一餐20元，即港幣5元左右。這令伙食的質素有限，只是用白水煮過食材後簡單加一點調味，大部分都不好吃。林欣怡發現，死囚們長時間待在室內，難以接觸陽光，導致大部分人都有牙齦疾病。但這些牙齒不好的囚犯飲食上也得不到特別安排，只能被迫吞嚥質地較硬、較大件的食物。

台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡（右）受訪時說：「關押就只能關押，而不是折磨他們（死囚）。」（大學線授權使用）

在監獄內的伙食費由政府承擔，但日用品等物資要自費買，負擔不上費用，亦是導致牙齒欠佳的原因。林欣怡說：

如果你要在監獄裡面有尊嚴的生活，你可能一個月需要一千到兩千塊錢，甚至可能要到三千塊錢。

但根據規定，死刑犯不像無期徒刑犯人可到工廠工作賺取生活費，只可在舍房內摺紙袋、紙蓮花，從而每月賺取數百元的勞作金。這些勞作金，連伙食也不足應付，更別提治療牙齒，因此死囚在監獄內的開支還需家人提供。有死囚曾向訪談計畫成員哭訴：

年紀漸漸大了身體也開始出問題，常常要跟家人要錢，我覺得很……憋屈，一把年紀了還一直跟人家要一個月幾千塊。

不敢說的心底話 聆聽者何人

漫長的等待對死囚們而言是痛苦的折磨。據訪談計劃成員統計，在監死囚中，有3人曾因無法忍受折磨而在獄中嘗試自殺，7人曾請求執行死刑，而抑鬱症、躁鬱症等精神問題也常見。林欣怡表示，監所中雖然有社工、心理學家、精神科醫生定期與死囚會面。但死囚們認為這些人代表監所，向他們透露自己的心理問題只會令自己更加被監管，進一步失去自由，因此在心理醫生面前偽裝正常。

經過多年的監禁，林欣怡表示，大部分死囚再重談當年犯罪的經過都表露悔意，也有人想補償受害者家屬，但也害怕打擾他們或重揭傷疤。訪談計劃進行時，團隊想保護死囚的隱私，主動承諾研究內容會匿名處理，逐字稿和錄音則在保存數年後銷毀。然而一名死囚表示不想被銷毀，因為這可能是他留在這世上最後的聲音。

廢死聯盟：並非為他們的罪行辯解

林欣怡說自己很早就開始接觸死刑犯，「但2010年左右我們才意識到，我們寫信給死刑犯沒有回信，是因為他們不識字。而台中看守所的同學（死刑犯）寄來的信字跡都一樣，因為一個人幫他們寫所有的信」。據訪談團隊提供的資料顯示，37名死囚平均只有初中學歷，且近半數的死囚在成長過程中經歷過家暴、疏忽照顧等負面經歷。

訪談團隊提供的資料（大學線授權使用）

不可否認的是，37名犯罪人均是因為犯下嚴重的殺人罪行而被判處死刑，因此當訪談計劃的團隊提出關注死囚在獄中的困境時，也不免有反對的聲音。林欣怡說：

我們沒有要幫他的犯罪說話。一般民眾可能會有情緒，覺得這個人好可惡，我不要和他在一起……但不能說我要把這個人排除在社會之外，一旦你開啟了這個可能性，就會像潘朵拉的盒子，就會說更多人應該要被排除，那你的人權就會越來越糟糕。

「死刑定讞和無期徒刑收容人訪談計畫」預期在今年12月發表完整報告，目前團隊正進行資料整理與分析。（大學線授權使用）

被害人家屬：死刑能讓人真正解脫嗎？

來自台北，現年54歲的林傑（化名）曾兩次成為被害者家屬，他14歲時母親遇害身亡，20年後父親又被同一人殺害。林傑回憶，母親遇害後他與部分兄弟姊妹被迫入住育兒院，人生從此改變，他曾對兇手抱有恨意：「怎麼可以把我媽媽殺害，把他（兇手）殺死，當然要他死！」但他長大後修讀法律，心態上逐漸有所改變。林傑開始思考：「死刑，真的是給被害人家屬交代嗎？」

我們不會成為加害人，但每個人都可能成為被害者家屬，真的到這個時候，我們怎樣讓他快速恢復到原來的生活？

林傑表示，當年他失去家人後，與兄弟姐妹們的生活十分艱苦，在父親去世時候甚至沒有拿到喪葬補貼，這證明台灣的被害人保護制度還有欠缺。因此林傑近年開始主張死刑並不能真正給家屬交代，政府更應該關注的是被害人的權益保護，包括經濟補助、法律訴訟協助等。林傑特別提到，當初殺害父母的兇手並沒有被判處死刑，因此自己對兇手仍有恐懼與陰影。他認為被害者家屬應該對犯罪人在獄中的情況、何時出獄及出獄後的住址有知情權。

提及死囚待死現象時，林傑認為對家屬或許既是折磨，又不是折磨。眼看兇手被判死刑，卻遲遲未被執行死刑，就像始終得不到交代，傷口一直無法撫平。但是，不處死兇手，可使家屬有機會了解更多犯案細節或動機，更能讓家屬釋懷。若能看見兇手真心悔改，知道此人仍有機會被教化，雖然恨意不會就此消失，但似乎能夠稍微修補傷痛。

然而，並非所有林傑的兄弟姊妹都能理解其觀點。林傑表示：

我的兄弟姐妹們只部分同意我的想法，他們贊成我爭取被害人權益保護，但不贊同我對死刑的態度。

政黨輪替影響處死率

國立成功大學法律學系教授李佳玟指出，台灣執行死刑的另一個因素，是執政黨對死刑的態度。民進黨的黨綱列明：「尊重生命，嚴防冤獄，研議廢止死刑的可行性。」同屬民進黨的台灣現任領導人賴清德曾在候選人辯論中表示，理解很多民眾不希望廢除死刑，但更應該回到問題源頭，他說：「最好的刑事政策是社會政策。」一直以來，民進黨對執行死刑的態度都較為消極，例如自2010年至今，台灣共處決35名死囚，當中33名死囚死於國民黨馬英九政府任內，只有2名死囚在民進黨蔡英文政府任內被執行死刑。距離台灣對上一次執行死刑，已經超過4年半。

國立成功大學法律系教授李佳玟解釋，今次死刑釋憲案的判決，反映憲法法庭仍然奉行刑事政策框架，未有接納廢死團體主張的人權框架。（大學線授權使用）

死刑部分合憲 37名死囚或有轉機

今年9月20日，台灣憲法法庭做出113年（西曆2024年）憲判字第8號判決，裁定死刑部分合憲。判決書強調死刑只適用於情節最嚴重犯罪，且經過最嚴密正當的法律程序審理，並獲合議庭法官一致決等要求，方可判處死刑。

回應此次死刑釋憲聲請的2024年憲判字第8號判決雖未廢除死刑，但為死刑判決設下8個條件。（大學線授權使用）

今次判決增設合議庭法官「一致決」的要求，即須所有合議庭法官全數贊成方可判定死刑，這使支持死刑者認為要求過於嚴厲，大幅增加判處死刑的難度；而反對者覺得即使設立多重關卡，亦仍然存在被判死刑的風險。廢死聯盟執行長林欣怡則指，今次憲法法庭的判決，雖增設合議庭「一致決」，但其實最高法院現時已經在執行相近的標準，不認為判決是一個進步。

國立成功大學法律系教授李佳玟表示，今次判決讓37名死囚有要求重審的可能，再次審判他們的罪行是否屬最嚴重情節、是否患有精神疾病等，或使他們得到改判的機會。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】