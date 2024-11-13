內地法定假日11天變13天明年實施 除夕加入假期調休亦有優化
撰文：盛昀
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《人民日報》報道，近日中國國務院公布《關於修改<全國年節及紀念日放假辦法>的決定》，並公布2025年部分節假日安排，其中包括增加放假天數、明確放假規則與優化調休辦法等。
據《人民日報》，此次調整的主要變化，首先是法定假日從11日增加到13日，增加的2天包括農歷除夕與勞動節次日（5月2日）。
春節假期從7天變成8天，有利於更好團圓過年、更好享受傳統節日。而五一增加了1天法定節假日，加上2天周末，只需調休1天即可形成5天假期，不再像近幾年需要前後各調休1天，影響3個星期的作息。
此次調整亦回應了「調休」問題，明確全體公民放假的節日，可合理安排統一放假調休；除個別特殊年節外，法定節假日假期前後連續工作一般不超過6天。
《讀特新聞》報道，據同程旅行數據顯示，增加假期消息發佈後半小時內，平台春節假期出行的機票搜索熱度較前日同一時段上漲超過3倍，並呈現持續上漲趨勢。
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