義烏老闆「精通幾十種語言」！　利用DeepSeek輕鬆讓小商品出海

浙江義烏被譽為「世界小商品之都」，當地有商家用多種語言錄製影片賣貨，被不少國外買家熟識，還被貼上「精通幾十種語言」的標籤。事實上，該商家正是利用了時下最受關注的AI小程序以及DeepSeek，她說，影片從拍攝到生成只需10分鐘。



傅江燕是義烏商貿城四區的一位商家。（潮新聞）

傅江燕「精通幾十種語言」。（潮新聞）

據《潮新聞》報道，傅江燕是義烏商貿城四區的一位商家，商城集團在推出「小商AI視創小程序」後，她便經常使用它錄製影片進行宣傳。

「我只需要說12345就可以了」，傅江燕說，AI小程序操作簡單，只需錄到有口型的影片就能一鍵生成外語影片，「完全不用擔心忘詞。」

傅江燕表示，錄製完影片後，再配上DeepSeek生成的文案，AI小程序就可以根據文案內容生成對應的外語影片，整個過程從拍攝到生成10分鐘內就可以完成。

傅江燕介紹，「流量最高的一條在Facebook有5.4萬」。（潮新聞）

傅江燕說，現在的傳播渠道「一下子就打開了」。（潮新聞）

錄製完成後，傅江燕會將影片上載到Facebook中吸引國外買家，「流量最高的一條在Facebook有5.4萬」。

談及賣貨效果，傅江燕說，不少國外買家會通過Facebook加自己的微信好友，「以前做生意，都是坐在店裏等客戶來，現在『精通』了多國語言，傳播渠道一下子就打開了。」

事實上，在全球最大的小商品集散地義烏，「精通」外語的商家遠不止傅江燕一個，面對AI浪潮，他們亦以這種方式助力商貿「出海」。